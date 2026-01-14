НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Еврокомисията отново пред вот на недоверие в Европейския парламент

          14 януари 2026 | 21:03 50
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, отново ще се изправи пред вот на недоверие в Европейския парламент, предаде ДПА. Информацията е била официално съобщена от председателя на ЕП Роберта Мецола на лидерите на парламентарните групи.

          - Реклама -

          Дебатът и гласуването ще се проведат по време на пленарната сесия в Страсбург следващата седмица, като това ще бъде четвъртият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен и нейния екип в рамките на около шест месеца – безпрецедентна честота за толкова кратък период.

          Последното предложение е внесено от дясната парламентарна група „Патриоти за Европа“, която критикува председателя на Комисията най-вече за търговското споразумение между ЕС и държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Според вносителите договорът поставя под риск европейските земеделски производители и не гарантира достатъчни екологични и социални стандарти.

          В групата „Патриоти за Европа“ членуват евродепутати от френската партия „Национален сбор“, свързвана с Марин Льо Пен, както и представители на партията на унгарския министър-председател Виктор Орбан.

          Съгласно правилата на Европейския парламент, за да бъде вотът на недоверие допустим и подложен на гласуване, той трябва да бъде подкрепен от най-малко една десета от общо 719-те евродепутати. Досегашните опити не са успявали да съберат необходимото мнозинство за сваляне на Комисията, но натискът върху ръководството ѝ остава висок.

          Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, отново ще се изправи пред вот на недоверие в Европейския парламент, предаде ДПА. Информацията е била официално съобщена от председателя на ЕП Роберта Мецола на лидерите на парламентарните групи.

          - Реклама -

          Дебатът и гласуването ще се проведат по време на пленарната сесия в Страсбург следващата седмица, като това ще бъде четвъртият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен и нейния екип в рамките на около шест месеца – безпрецедентна честота за толкова кратък период.

          Последното предложение е внесено от дясната парламентарна група „Патриоти за Европа“, която критикува председателя на Комисията най-вече за търговското споразумение между ЕС и държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Според вносителите договорът поставя под риск европейските земеделски производители и не гарантира достатъчни екологични и социални стандарти.

          В групата „Патриоти за Европа“ членуват евродепутати от френската партия „Национален сбор“, свързвана с Марин Льо Пен, както и представители на партията на унгарския министър-председател Виктор Орбан.

          Съгласно правилата на Европейския парламент, за да бъде вотът на недоверие допустим и подложен на гласуване, той трябва да бъде подкрепен от най-малко една десета от общо 719-те евродепутати. Досегашните опити не са успявали да съберат необходимото мнозинство за сваляне на Комисията, но натискът върху ръководството ѝ остава висок.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Френското правителство оцеля при първи вот на недоверие заради споразумението ЕС–Меркосур

          Красимир Попов -
          Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля при първия вот на недоверие в парламента, внесен като протест срещу всеобхватното търговско споразумение между Европейския съюз...
          Политика

          Иран е готов да отговори „решително“ на Израел и САЩ

          Красимир Попов -
          Иран е в пълна бойна готовност и е подготвен да реагира „решително“ срещу своите врагове – Израел и Съединените щати. Това заяви командирът на...
          Политика

          ПП–ДБ настоява за 100% машинно гласуване: „Това е сигурният начин да се сведат манипулациите до минимум“

          Красимир Попов -
          „Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин да няма изборни манипулации или поне те да бъдат сведени...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions