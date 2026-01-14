Еврокомисията отново пред вот на недоверие в Европейския парламент

Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, отново ще се изправи пред вот на недоверие в Европейския парламент, предаде ДПА. Информацията е била официално съобщена от председателя на ЕП Роберта Мецола на лидерите на парламентарните групи.

Дебатът и гласуването ще се проведат по време на пленарната сесия в Страсбург следващата седмица, като това ще бъде четвъртият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен и нейния екип в рамките на около шест месеца – безпрецедентна честота за толкова кратък период.

Последното предложение е внесено от дясната парламентарна група „Патриоти за Европа“, която критикува председателя на Комисията най-вече за търговското споразумение между ЕС и държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Според вносителите договорът поставя под риск европейските земеделски производители и не гарантира достатъчни екологични и социални стандарти.

В групата „Патриоти за Европа“ членуват евродепутати от френската партия „Национален сбор“, свързвана с Марин Льо Пен, както и представители на партията на унгарския министър-председател Виктор Орбан.

Съгласно правилата на Европейския парламент, за да бъде вотът на недоверие допустим и подложен на гласуване, той трябва да бъде подкрепен от най-малко една десета от общо 719-те евродепутати. Досегашните опити не са успявали да съберат необходимото мнозинство за сваляне на Комисията, но натискът върху ръководството ѝ остава висок.