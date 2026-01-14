Фалстарт за ЦСКА в Турция

ЦСКА загуби с 0:2 от Корона Киелце първата си контрола от подготвителния лагер в Турция. Мариуш Степински реализира и двете попадения за поляците.

Три от новите попълнения на „армейците“ – Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита, започнаха от първата минута. Джеймс Ето’о не беше дори сред резервите, тъй като изостава с подготовката.

За поляците сред стартовата единайсеторка място намери Владимир Николов, докато Виктор Попов остана на рейката.

В средата на първото полувреме Илиан Илиев стреля, но топката рикошира в играч на Корона и стана удобна за стража Джеконски.

Бруно Жордао допусна груба грешка в опит да върне топката към Лапоухов в 37-ата минута, но Виктор Длугош не успя да намери мрежата на празната врата. Христо Янев смени голяма част от състава си за втората част, като от титулярите на терена останаха само Фьодор Лапоухов, Теодор Иванов и Бруно Жордао.

В началото на втората част отбраната на ЦСКА отново сгреши, но и този път футболистите на полския тим не успяха да се възползват по най-добрия начин. Корона Киелце поведе в 61-ата минута с гол на Мариуш Степински в близкия ъгъл на Лапоухов.

Синът на Александър Тунчев – Алекс Тунчев, се появи на терена с екипа на ЦСКА. Десетина минути преди края Корона Киелце вкара втори гол. Ниски пое отляво и пусна успореден на голлинията пас, който Степински засече във вратата.

Адриан Лапеня получи червен картон след попадението, но се извини на четвъртия съдия и в крайна сметка остана на терена, за да завърши мача.