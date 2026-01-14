НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Фалстарт за ЦСКА в Турция

          "Червените" загубиха от полския Корона с 0:2

          14 януари 2026 | 21:17 160
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА загуби с 0:2 от Корона Киелце първата си контрола от подготвителния лагер в Турция. Мариуш Степински реализира и двете попадения за поляците.

          - Реклама -

          Три от новите попълнения на „армейците“ – Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита, започнаха от първата минута. Джеймс Ето’о не беше дори сред резервите, тъй като изостава с подготовката.

          За поляците сред стартовата единайсеторка място намери Владимир Николов, докато Виктор Попов остана на рейката.

          В средата на първото полувреме Илиан Илиев стреля, но топката рикошира в играч на Корона и стана удобна за стража Джеконски.

          Бруно Жордао допусна груба грешка в опит да върне топката към Лапоухов в 37-ата минута, но Виктор Длугош не успя да намери мрежата на празната врата. Христо Янев смени голяма част от състава си за втората част, като от титулярите на терена останаха само Фьодор Лапоухов, Теодор Иванов и Бруно Жордао.

          В началото на втората част отбраната на ЦСКА отново сгреши, но и този път футболистите на полския тим не успяха да се възползват по най-добрия начин. Корона Киелце поведе в 61-ата минута с гол на Мариуш Степински в близкия ъгъл на Лапоухов. 

          Синът на Александър Тунчев – Алекс Тунчев, се появи на терена с екипа на ЦСКА. Десетина минути преди края Корона Киелце вкара втори гол. Ниски пое отляво и пусна успореден на голлинията пас, който Степински засече във вратата. 

          Адриан Лапеня получи червен картон след попадението, но се извини на четвъртия съдия и в крайна сметка остана на терена, за да завърши мача.

          ЦСКА загуби с 0:2 от Корона Киелце първата си контрола от подготвителния лагер в Турция. Мариуш Степински реализира и двете попадения за поляците.

          - Реклама -

          Три от новите попълнения на „армейците“ – Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита, започнаха от първата минута. Джеймс Ето’о не беше дори сред резервите, тъй като изостава с подготовката.

          За поляците сред стартовата единайсеторка място намери Владимир Николов, докато Виктор Попов остана на рейката.

          В средата на първото полувреме Илиан Илиев стреля, но топката рикошира в играч на Корона и стана удобна за стража Джеконски.

          Бруно Жордао допусна груба грешка в опит да върне топката към Лапоухов в 37-ата минута, но Виктор Длугош не успя да намери мрежата на празната врата. Христо Янев смени голяма част от състава си за втората част, като от титулярите на терена останаха само Фьодор Лапоухов, Теодор Иванов и Бруно Жордао.

          В началото на втората част отбраната на ЦСКА отново сгреши, но и този път футболистите на полския тим не успяха да се възползват по най-добрия начин. Корона Киелце поведе в 61-ата минута с гол на Мариуш Степински в близкия ъгъл на Лапоухов. 

          Синът на Александър Тунчев – Алекс Тунчев, се появи на терена с екипа на ЦСКА. Десетина минути преди края Корона Киелце вкара втори гол. Ниски пое отляво и пусна успореден на голлинията пас, който Степински засече във вратата. 

          Адриан Лапеня получи червен картон след попадението, но се извини на четвъртия съдия и в крайна сметка остана на терена, за да завърши мача.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Египет, Катар и Турция: Бивш палестински заместник-министър ще оглави технократичния комитет в Газа

          Красимир Попов -
          Посредниците по преговорите за Газа – Египет, Катар и Турция – заявиха, че бившият заместник-министър на Палестина Али Шаат ще оглави нов технократичен комитет,...
          Политика

          САЩ подготвят официално предложение за закупуване на Гренландия за до 700 млрд. долара

          Красимир Попов -
          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е получил задача да подготви официално предложение за закупуване на Гренландия от страна на Съединените щати, съобщи NBC...
          Политика

          ПП–ДБ настоява за 100% машинно гласуване: „Това е сигурният начин да се сведат манипулациите до минимум“

          Красимир Попов -
          „Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин да няма изборни манипулации или поне те да бъдат сведени...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions