НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Френското правителство оцеля при първи вот на недоверие заради споразумението ЕС–Меркосур

          14 януари 2026 | 21:05 250
          Себастиен Льокорню
          Себастиен Льокорню
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля при първия вот на недоверие в парламента, внесен като протест срещу всеобхватното търговско споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур.

          - Реклама -

          Предложението, инициирано от крайнолявата партия Непокорна Франция (LFI), събра 256 гласа „за“, което се оказа под необходимия минимум от 288 депутати, нужни за приемането му. Така кабинетът запази мандата си, въпреки силната политическа поляризация около търговското споразумение.

          Втори вот на недоверие предстои, след като аналогично предложение беше внесено от крайнодясната партия Национален сбор (RN) на същото основание – несъгласие с договора ЕС–Меркосур и неговите последици за френската икономика и земеделие. Очаква се гласуването да се проведе в близко време.

          Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля при първия вот на недоверие в парламента, внесен като протест срещу всеобхватното търговско споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур.

          - Реклама -

          Предложението, инициирано от крайнолявата партия Непокорна Франция (LFI), събра 256 гласа „за“, което се оказа под необходимия минимум от 288 депутати, нужни за приемането му. Така кабинетът запази мандата си, въпреки силната политическа поляризация около търговското споразумение.

          Втори вот на недоверие предстои, след като аналогично предложение беше внесено от крайнодясната партия Национален сбор (RN) на същото основание – несъгласие с договора ЕС–Меркосур и неговите последици за френската икономика и земеделие. Очаква се гласуването да се проведе в близко време.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Украйна обявява извънредно положение в енергийния сектор заради руските удари – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор на Украйна заради тежките последици от руски удари Украинският президент Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор,...
          Политика

          Еврокомисията отново пред вот на недоверие в Европейския парламент

          Красимир Попов -
          Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, отново ще се изправи пред вот на недоверие в Европейския парламент, предаде ДПА. Информацията е била...
          Политика

          Четвърти вот на недоверие: Евродепутатите искат оставката на Фон дер Лайен

          Никола Павлов -
          Пред пореден вот на недоверие в Европейския парламент е изправена председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Крайнодясната парламентарна група „Патриоти за Европа“...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions