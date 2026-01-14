Френското правителство оцеля при първи вот на недоверие заради споразумението ЕС–Меркосур

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля при първия вот на недоверие в парламента, внесен като протест срещу всеобхватното търговско споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур.

Предложението, инициирано от крайнолявата партия Непокорна Франция (LFI), събра 256 гласа „за“, което се оказа под необходимия минимум от 288 депутати, нужни за приемането му. Така кабинетът запази мандата си, въпреки силната политическа поляризация около търговското споразумение.

Втори вот на недоверие предстои, след като аналогично предложение беше внесено от крайнодясната партия Национален сбор (RN) на същото основание – несъгласие с договора ЕС–Меркосур и неговите последици за френската икономика и земеделие. Очаква се гласуването да се проведе в близко време.