Габриел Вълков официално потвърди, че ще се кандидатира за председател на Българската социалистическа партия (БСП). В началото на годината той коментира вътрешнопартийните трусове, отношенията с другите политически сили и визията си за бъдещето на левицата пред водещата Златина Петкова.

Вълков призна, че в досегашните действия на партията е имало пропуски, като насочи критиката си към временното ръководство. „Грешките бяха от това, че ръководството на БСП, президентът Атанас Зафиров, настояваше твърдо политиките, за които сме избрани на Народното събрание“, заяви той, допълвайки, че липсата на резултат е била видима.

По думите му, критиките са били отправяни нееднократно вътре в структурите, но не е имало чуваемост. Вълков използва метафора, за да обясни защо тези спорове не са станали публични по-рано: „Аз неведнъж казах, че когато се карам с жена ми, не го правя на улицата пред медиите, а си го правим вкъщи. Също и в партията, вкъщи и в нашия общ дом, в случая централата на партията, сме говорили много пъти по тези теми“.

Основна тема в разговора бе и сложната конфигурация на парламентарната подкрепа и ролята на формациите около ДПС. Вълков уточни хронологията на събитията: „Вижте, когато влезнахме в това управление, влезнахме с АПС, не влезнахме с Делян Пеевски. Впоследствие, след лятото, нещата се промениха, АПС се оттеглиха и тогава дойде подкрепата на ДПС ‘Ново начало’ за това правителство. И това беше големият проблем“.

Кандидатът за лидер на столетницата подчерта, че е настоявал Националният съвет да преразгледа оставането във властта, но ръководството не е проявило желание. Вълков заяви, че лично е поел отговорност: „Аз, като член на ръководството на партията на Изпълнителното бюро, съм си подал оставката и съм се извинил пред Националния съвет за разлика от председателя на партията“.

За да има шанс БСП в бъдеще, Вълков очерта три стъпки: нови политики, смяна на лицата и ясен курс. „Да сменим старите лица, които до момента управляваха партията и да сложим ново поколение, защото според мен това е нещо, което иска партията в момента“, каза той и бе категоричен, че новият курс не трябва да бъде нито с ДПС „Ново начало“, нито с ГЕРБ.

Относно технологиите за гласуване, Вълков изрази мнение, че темата се обсъжда, като се търси баланс между прозрачност и удобство. Той даде пример с практики в чужбина: „Виждаме в момента в САЩ и в Русия се използват скенери… Ние не сънуваме и да го пробваме и там няма манипулации в изборите. Тотото работи на същия принцип“. Въпреки това той отбеляза, че е скептичен дали технологията сама по себе си може да спре купения вот, но БСП твърдо подкрепя борбата с него.