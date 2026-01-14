Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) реализираха успешна операция по установяването и задържането на мъж, уличен в притежание и многократно разпространение на порнографски материали с участието на лица, ненавършили 18-годишна възраст. Деянието е квалифицирано като престъпление по чл. 159, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Наказателния кодекс.

В хода на проведените оперативни действия разследващите са събрали данни и доказателства, че файловете, съдържащи сцени на сексуално насилие над непълнолетни, са били разпространявани в продължение на около една година. За престъпната дейност е използвано популярно сред тийнейджърите онлайн приложение.

Специализираната полицейска операция е проведена на 12 януари 2026 г. на територията на град Русе. В рамките на разследването са извършени процесуални действия на два адреса в града. Органите на реда са иззели електронни устройства, в чиято памет са открити стотици материали с детска сексуална експлоатация.

Задържаният мъж е привлечен в качеството на обвиняем по образуваното досъдебно производство, което се ръководи под надзора на Районна прокуратура – Русе.