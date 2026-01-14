НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Георги Вулджев пред Евроком: Вносът на работници от трети страни води до редица проблеми

          0
          45
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Вносът на работна ръка от държави извън Европейския съюз се увеличава значително, но това не само че не решава проблема с липсата на кадри, а дори съвпада със задълбочаване на дефицита. Тази теза изрази икономистът Георги Вулджев в ефира на Телевизия Евроком в разговор с главния редактор Катя Илиева.

          - Реклама -

          Вулджев базира анализа си на официалната статистика от Агенция по заетостта и Националния статистически институт (НСИ). Той посочи, че от 2022 година насам се наблюдава все по-голям внос на работници от трети държави.

          Този внос се е покачил от около 10 000 преди 4 години до вече гони 50 000-46 000, според най-актуалните данни за миналата година. А това е много сериозно увеличение, докато същевременно, според данните на Агенция по заетостта, дефицитът на кадри се задълбочава от около 200 000, а през 2022, към края на 2024, е бил вече над 250 000 души“, заяви Вулджев.

          Георги Вулджев: Наглост е отявленото стригане на българския потребител с безумни такси и ограничения при обмяната Георги Вулджев: Наглост е отявленото стригане на българския потребител с безумни такси и ограничения при обмяната

          Според икономиста данните показват, че мярката не работи ефективно. Нещо повече, статистиката на НСИ разкрива тревожна тенденция за пазара на труда у нас.

          Виждаме, че има спад на заетостта сред българските работници именно в тези сектори, където се внасят най-много такива работници от чужбина“, подчерта той.

          Секторите, в които се наблюдава най-сериозен наплив на чуждестранна работна ръка, са строителството, хотелиерството и ресторантьорството. Вулджев допълни, че подобна тенденция, макар и в по-малки мащаби, има в преработващата промишленост и търговията на дребно.

          По отношение на икономическите ползи, експертът коментира и дългосрочния фискален принос на имигрантите, позовавайки се на изследвания за Европейския съюз. Според него, когато се анализира целият жизнен цикъл, приносът на работниците от трети страни към хазната и социалните системи често е „дълбоко отрицателен“ и по-лош от този на местното население.

          В разговора бе засегната и темата за политическото говорене по въпроса, като бе припомнено изказване на Тошко Йорданов относно възможността за внос на медицински кадри. Георги Вулджев определи подобни изказвания като недопустими и унизителни за българските работници.

          Не може да казваш, че ако българските работници искат по-добри условия, без значение в кой сектор, ти ще намериш с кого да го смениш. Това е безобразие“, категоричен бе икономистът.

          В заключение той предупреди, че макар процесът на масиран внос да е сравнително нов, трябва да се вземат мерки навреме, за да се предотврати трайното заместване на местни работници с вносен труд.

          Вносът на работна ръка от държави извън Европейския съюз се увеличава значително, но това не само че не решава проблема с липсата на кадри, а дори съвпада със задълбочаване на дефицита. Тази теза изрази икономистът Георги Вулджев в ефира на Телевизия Евроком в разговор с главния редактор Катя Илиева.

          - Реклама -

          Вулджев базира анализа си на официалната статистика от Агенция по заетостта и Националния статистически институт (НСИ). Той посочи, че от 2022 година насам се наблюдава все по-голям внос на работници от трети държави.

          Този внос се е покачил от около 10 000 преди 4 години до вече гони 50 000-46 000, според най-актуалните данни за миналата година. А това е много сериозно увеличение, докато същевременно, според данните на Агенция по заетостта, дефицитът на кадри се задълбочава от около 200 000, а през 2022, към края на 2024, е бил вече над 250 000 души“, заяви Вулджев.

          Георги Вулджев: Наглост е отявленото стригане на българския потребител с безумни такси и ограничения при обмяната Георги Вулджев: Наглост е отявленото стригане на българския потребител с безумни такси и ограничения при обмяната

          Според икономиста данните показват, че мярката не работи ефективно. Нещо повече, статистиката на НСИ разкрива тревожна тенденция за пазара на труда у нас.

          Виждаме, че има спад на заетостта сред българските работници именно в тези сектори, където се внасят най-много такива работници от чужбина“, подчерта той.

          Секторите, в които се наблюдава най-сериозен наплив на чуждестранна работна ръка, са строителството, хотелиерството и ресторантьорството. Вулджев допълни, че подобна тенденция, макар и в по-малки мащаби, има в преработващата промишленост и търговията на дребно.

          По отношение на икономическите ползи, експертът коментира и дългосрочния фискален принос на имигрантите, позовавайки се на изследвания за Европейския съюз. Според него, когато се анализира целият жизнен цикъл, приносът на работниците от трети страни към хазната и социалните системи често е „дълбоко отрицателен“ и по-лош от този на местното население.

          В разговора бе засегната и темата за политическото говорене по въпроса, като бе припомнено изказване на Тошко Йорданов относно възможността за внос на медицински кадри. Георги Вулджев определи подобни изказвания като недопустими и унизителни за българските работници.

          Не може да казваш, че ако българските работници искат по-добри условия, без значение в кой сектор, ти ще намериш с кого да го смениш. Това е безобразие“, категоричен бе икономистът.

          В заключение той предупреди, че макар процесът на масиран внос да е сравнително нов, трябва да се вземат мерки навреме, за да се предотврати трайното заместване на местни работници с вносен труд.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Парламентът стартира процедури за избор на шефове на ДАНС, ДАР, ДАТО и регулатори с изтекли мандати

          Екип Евроком -
          На заседанието на 14 януари 2026 г. председателят на 51-вото Народно събрание официално представи справка за държавните органи, за които парламентът следва да проведе...
          България

          Напрежение в парламента: Божанков и ръководството в сблъсък заради „брутален престъпник“ в кулоарите

          Екип Евроком -
          Остър скандал беляза началото на пленарното заседание на 14 януари 2026 г., след като народният представител Явор Божанков отправи сериозни критики към ръководството на...
          България

          Парламентът одобри на първо четене пределни надценки на стоки и услуги заради еврото

          Екип Евроком -
          Народното събрание прие на първо четене Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги, добил популярност като „Антиспекула“. Текстовете предвиждат...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions