      сряда, 14.01.26
          Гордост за България! Росен Божинов ще играе в италианската Серия А

          Бранителят подписа дългосрочно споразумение с Пиза

          14 януари 2026 | 23:12 60
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Българският защитник Росен Божинов ще играе в Серия А! Родният бранител сключи контракт за четири години и половина с Пиза. Италианският клуб ще заплати на белгийския Роял Антверп почти 6 милиона евро. След този трансфер Божинов се превръща в най-скъпия защитник в историята на нашия футбол.

          По повод на трансфера от Пиза написаха:

          „Пиза има удоволствието да обяви положителния изход от преговорите с клуба Роял Антверп за окончателното придобиване на правата върху спортните постижения на футболиста Росен Петков Божинов, който от днес става част от семейството на „нерадзурите“. ащитникът с българско гражданство, роден през 2005 г., Божинов е израснал футболно в младежкия сектор на ЦСКА София, дебютирайки много млад (сезон 2021-22) в първия отбор в най-високата лига. След като натрупа опит и във втора дивизия с ЦСКА 1948, през лятото на 2004 г. преминава в Антверпен, където веднага се превръща в основен играч за най-стария клуб в Белгия и през текущия сезон има 16 мача с 1 гол. Божинов е играл за всички младежки национални отбори на България до 21 години (5 мача), преди да дебютира за националния отбор на 4 септември. Посрещаме Росен с топло добре дошъл и му пожелаваме успех с нашите цветове“

