      сряда, 14.01.26
          Общество

          Граждански протест пред парламента блокира бул. „Дондуков“ с искане за връщане на лева

          Снимка: БГНЕС
          Група граждани от движение „Национално обединение“, водени от Росен Миленов, организираха събиране пред входа на Народното събрание. Акцията се проведе непосредствено преди началото на новата пленарна сесия.

          Демонстрантите причакваха народните представители, като основното им настояване бе формулирано като искане „да се върне българският лев“. В рамките на недоволството протестиращите спряха временно пътното движение по столичния булевард „Дондуков“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на легендарния Димитър Пенев

          Георги Петров -
          Народните представители почетоха с едноминутно мълчание кончината на легендата на ЦСКА, „Локомотив“ (София) и националния отбор на България – Димитър Пенев. Предложението за отдаване...
          България

          Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ (НА ЖИВО)

          Дамяна Караджова -
          Два дни след първия мандат президентът Румен Радев връчва и втория проучвателен мандат
          Политика

          Първо заседание на парламента за 2026 г.: Депутатите започват с промени в Изборния кодекс

          Георги Петров -
          Народното събрание провежда първото си заседание за 2026 г., като основният акцент в работата на депутатите пада върху промените в изборното законодателство. Според обявения...

