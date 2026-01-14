Група граждани от движение „Национално обединение“, водени от Росен Миленов, организираха събиране пред входа на Народното събрание. Акцията се проведе непосредствено преди началото на новата пленарна сесия.
Демонстрантите причакваха народните представители, като основното им настояване бе формулирано като искане „да се върне българският лев“. В рамките на недоволството протестиращите спряха временно пътното движение по столичния булевард „Дондуков“.
