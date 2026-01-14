Гренландия се обърна за помощ към Великобритания заради заплахите на САЩ

14 януари 2026 | 16:30
Правителството на Великобритания трябва да реши да помогне на Гренландия да отблъсне заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви министърът на бизнеса и енергетиката на острова Наая Натаниелсен пред законодателите в Лондон, предава Politico.

По време на речта си в британския парламент тя подчерта значението на диалога между страните. Изявлението ѝ дойде, след като Дания предупреди, че агресията на САЩ парализира военния алианс НАТО.
„Нуждаем се от диалог сега – истински, дълбок диалог. Дори ако световните проблеми са сложни, това не е причина да отказваме разговори. Сложните въпроси могат да бъдат решени чрез диалог, а не с насилие или сила“, посочи Натаниелсен.
Изданието отбелязва, че Натаниелсен е провел серия от срещи на фона на нарастващите заплахи на Тръмп да завземе контрола над Гренландия.
„Чувстваме се предадени. Смятаме реториката за обидна, както сме заявявали много пъти преди, но и за изумителна, защото не сме направили нищо друго, освен да подкрепяме идеята, че Гренландия е част от американския национален интерес“, отбеляза Натаниелсен.
