Гренландия се обърна за помощ към Великобритания заради заплахите на САЩ

Правителството на Великобритания трябва да реши да помогне на Гренландия да отблъсне заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви министърът на бизнеса и енергетиката на острова Наая Натаниелсен пред законодателите в Лондон, предава Politico.

По време на речта си в британския парламент тя подчерта значението на диалога между страните. Изявлението ѝ дойде, след като Дания предупреди, че агресията на САЩ парализира военния алианс НАТО.

„Нуждаем се от диалог сега – истински, дълбок диалог. Дори ако световните проблеми са сложни, това не е причина да отказваме разговори. Сложните въпроси могат да бъдат решени чрез диалог, а не с насилие или сила“, посочи Натаниелсен.

Изданието отбелязва, че Натаниелсен е провел серия от срещи на фона на нарастващите заплахи на Тръмп да завземе контрола над Гренландия.

„Чувстваме се предадени. Смятаме реториката за обидна, както сме заявявали много пъти преди, но и за изумителна, защото не сме направили нищо друго, освен да подкрепяме идеята, че Гренландия е част от американския национален интерес“, отбеляза Натаниелсен.