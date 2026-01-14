НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Гренландия се обърна за помощ към Великобритания заради заплахите на САЩ

          14 януари 2026 | 16:30 470
          Гренландия
          Гренландия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Правителството на Великобритания трябва да реши да помогне на Гренландия да отблъсне заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви министърът на бизнеса и енергетиката на острова Наая Натаниелсен пред законодателите в Лондон, предава Politico.

          - Реклама -

          По време на речта си в британския парламент тя подчерта значението на диалога между страните. Изявлението ѝ дойде, след като Дания предупреди, че агресията на САЩ парализира военния алианс НАТО.

          „Нуждаем се от диалог сега – истински, дълбок диалог. Дори ако световните проблеми са сложни, това не е причина да отказваме разговори. Сложните въпроси могат да бъдат решени чрез диалог, а не с насилие или сила“, посочи Натаниелсен.

          Изданието отбелязва, че Натаниелсен е провел серия от срещи на фона на нарастващите заплахи на Тръмп да завземе контрола над Гренландия.

          „Чувстваме се предадени. Смятаме реториката за обидна, както сме заявявали много пъти преди, но и за изумителна, защото не сме направили нищо друго, освен да подкрепяме идеята, че Гренландия е част от американския национален интерес“, отбеляза Натаниелсен.

          Правителството на Великобритания трябва да реши да помогне на Гренландия да отблъсне заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви министърът на бизнеса и енергетиката на острова Наая Натаниелсен пред законодателите в Лондон, предава Politico.

          - Реклама -

          По време на речта си в британския парламент тя подчерта значението на диалога между страните. Изявлението ѝ дойде, след като Дания предупреди, че агресията на САЩ парализира военния алианс НАТО.

          „Нуждаем се от диалог сега – истински, дълбок диалог. Дори ако световните проблеми са сложни, това не е причина да отказваме разговори. Сложните въпроси могат да бъдат решени чрез диалог, а не с насилие или сила“, посочи Натаниелсен.

          Изданието отбелязва, че Натаниелсен е провел серия от срещи на фона на нарастващите заплахи на Тръмп да завземе контрола над Гренландия.

          „Чувстваме се предадени. Смятаме реториката за обидна, както сме заявявали много пъти преди, но и за изумителна, защото не сме направили нищо друго, освен да подкрепяме идеята, че Гренландия е част от американския национален интерес“, отбеляза Натаниелсен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          ГДБОП задържа мъж в Русе за разпространение на порно с непълнолетни

          Екип Евроком -
          Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) реализираха успешна операция по установяването и задържането на мъж, уличен в притежание и многократно разпространение...
          Политика

          Кузман Илиев: Цялата държава практически зависи от Пеевски и Борисов

          Златина Петкова -
          "ИТН са тотални кукли на конци. С всеки един законопроект тези законотворци в Народното събрание се закопават все повече. Има една дупка, която те...
          Свят

          Русия запазва дяловете си в нефта на Венецуела

          Иван Христов -
          Руската държавна петролна компания „Росзарубежнефт“ няма планове да се отказва от активите си във Венецуела след военната операция на САЩ, която преобърна политическата ситуация...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions