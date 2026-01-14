Грипната вълна настъпва: Варна с мерки, още области под наблюдение

Грипната епидемия обхваща страната все по-осезаемо. От четвъртък сутрин във Варна влизат в сила противоепидемични мерки, които ще действат до 20 януари включително. Общата регистрирана заболеваемост в областта е 239,38 на 10 000 души население, сочат данните на здравните власти.

Ситуацията се следи внимателно и в още няколко региона – Бургас, Силистра и Софийска област. София на този етап остава сред най-незасегнатите от вируса, въпреки нарастващия натиск в страната.

В Бургаска област се очаква грипна епидемия да бъде обявена в понеделник. Там заболеваемостта вече е 189,5 на 10 000 души, като 88 души са хоспитализирани от началото на годината, а 13 от тях са с лабораторно потвърден грип, съобщиха за NOVA от РЗИ.

„Около 10 дни по-рано тръгва вълната поради генетична промяна в структурата на грипа. Най-уязвимата група са 0–14 години. Имахме лек недостиг на тестове за грип, но сега нещата се нормализираха”, обясни в ефира на „Здравей, България“ Петко Желязков, председател на Сдружението на семейните лекари в областта.

Мерките при грипна епидемия са добре познати – при необходимост се преминава към онлайн обучение за учениците, детските градини и ясли продължават работа при засилен медицински контрол, спират се свижданията и плановите операции, както и детските имунизации, консултации и профилактични прегледи.

Носенето на маски е силно препоръчително на закрити места с много хора, в градския транспорт и в лечебните заведения.