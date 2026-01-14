НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Гуцанов предлага коледните и великденски надбавки да се запишат в бюджета

          1
          74
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов обяви нова законодателна инициатива по време на брифинг в Министерския съвет. Предложението предвижда промени в социалното подпомагане, които да разширят обхвата на празничните надбавки. Гуцанов настоява коледни и великденски добавки да получават не само пенсионерите, но и самотните майки, хората с увреждания и многодетните семейства.

          - Реклама -

          Инициативата е разработена в отговор на писмо от председателя на социалната комисия Деница Сачева.

          „Министерството разработихме такъв законопроект, който ще подпиша и ще вкарам в Народното събрание, за да може, когато се гледа бюджетът за държавата да бъдат определени и средствата за тези светли празници за най-уязвими слоеве“, заяви министърът в оставка.

          В рамките на брифинга бе обсъдена и ситуацията с пострадалите от наводненията през последните дни в област Кърджали, и по-конкретно в общините Крумовград, Кирково и околните села.

          „1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията, които видяхме предната седмица. Ще бъдат за сметка на бюджета на Министерсто на труда и социалната политика. По същия начин подходихме лятото, когато имаше пожари и наводнения“, обяви Гуцанов, като уточни, че средствата се отпускат допълнително за подкрепа на засегнатите домакинства.

          Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов обяви нова законодателна инициатива по време на брифинг в Министерския съвет. Предложението предвижда промени в социалното подпомагане, които да разширят обхвата на празничните надбавки. Гуцанов настоява коледни и великденски добавки да получават не само пенсионерите, но и самотните майки, хората с увреждания и многодетните семейства.

          - Реклама -

          Инициативата е разработена в отговор на писмо от председателя на социалната комисия Деница Сачева.

          „Министерството разработихме такъв законопроект, който ще подпиша и ще вкарам в Народното събрание, за да може, когато се гледа бюджетът за държавата да бъдат определени и средствата за тези светли празници за най-уязвими слоеве“, заяви министърът в оставка.

          В рамките на брифинга бе обсъдена и ситуацията с пострадалите от наводненията през последните дни в област Кърджали, и по-конкретно в общините Крумовград, Кирково и околните села.

          „1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията, които видяхме предната седмица. Ще бъдат за сметка на бюджета на Министерсто на труда и социалната политика. По същия начин подходихме лятото, когато имаше пожари и наводнения“, обяви Гуцанов, като уточни, че средствата се отпускат допълнително за подкрепа на засегнатите домакинства.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Жечо Станков: Държавата влиза с дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

          Дамяна Караджова -
          Българската държава, чрез Български енергиен холдинг, ще участва пряко в проучванията за нефт и газ в Черно море.
          Инциденти

          Неизвестен нападател преби адвокат Красимир Босев в Монтана

          Екип Евроком -
          Адвокат Красимир Босев е станал жертва на побой. Според неофициална информация, юристът е бил нападнат от мъж, прикриващ лицето си с качулка, който му...
          Политика

          Парламентът ограничи правомощията на НСО за охрана на депутати на първо четене

          Георги Петров -
          Народното събрание одобри на първо четене законодателни промени, внесени от коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), които предвиждат ограничаване на обхвата на Националната...

          1 коментар

          1. Кои пенсионери,бе Гуци? Потенциалните ви гласоподаватели и тези без трудов стаж ,a?!! Позор за теб и цялата ти рода,алчен натегач!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions