Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов обяви нова законодателна инициатива по време на брифинг в Министерския съвет. Предложението предвижда промени в социалното подпомагане, които да разширят обхвата на празничните надбавки. Гуцанов настоява коледни и великденски добавки да получават не само пенсионерите, но и самотните майки, хората с увреждания и многодетните семейства.

Инициативата е разработена в отговор на писмо от председателя на социалната комисия Деница Сачева.

„Министерството разработихме такъв законопроект, който ще подпиша и ще вкарам в Народното събрание, за да може, когато се гледа бюджетът за държавата да бъдат определени и средствата за тези светли празници за най-уязвими слоеве“, заяви министърът в оставка.

В рамките на брифинга бе обсъдена и ситуацията с пострадалите от наводненията през последните дни в област Кърджали, и по-конкретно в общините Крумовград, Кирково и околните села.

„1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията, които видяхме предната седмица. Ще бъдат за сметка на бюджета на Министерсто на труда и социалната политика. По същия начин подходихме лятото, когато имаше пожари и наводнения“, обяви Гуцанов, като уточни, че средствата се отпускат допълнително за подкрепа на засегнатите домакинства.