НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Харвард“, пудели и пачки: Пеевски с нова експозиция в „Музея на сглобката“ (ВИДЕО)

          0
          46
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски откри днес нова експозиция на т.нар. Музей на Сглобката, който се намира в кабинет 222А в сградата на Народното събрание.

          - Реклама -

          По думите му музеят е обновен и допълнен с нови експонати, представящи, както той ги нарича, „схемите на Харвардите“, „Пуделгейт“ и „пуделите Асен и Рашков“.

          Делян Пеевски влезе в ролята на гид за младежи в „Музея на Сглобката“ в парламента Делян Пеевски влезе в ролята на гид за младежи в „Музея на Сглобката“ в парламента

          В публикувано в TikTok и Facebook видео Пеевски кани посетителите с думите:

          „Заповядайте, от днес ви очакват Асен и Рашков“.

          На разпространените кадри се виждат статуи на пудели с пачки пари в муцуните, представени като част от новата експозиция.

          „Ето я истината за пуделите и пачките. Имаме много нови експонати. Очакваме ви“, заявява Пеевски във видеото.

          Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски откри днес нова експозиция на т.нар. Музей на Сглобката, който се намира в кабинет 222А в сградата на Народното събрание.

          - Реклама -

          По думите му музеят е обновен и допълнен с нови експонати, представящи, както той ги нарича, „схемите на Харвардите“, „Пуделгейт“ и „пуделите Асен и Рашков“.

          Делян Пеевски влезе в ролята на гид за младежи в „Музея на Сглобката“ в парламента Делян Пеевски влезе в ролята на гид за младежи в „Музея на Сглобката“ в парламента

          В публикувано в TikTok и Facebook видео Пеевски кани посетителите с думите:

          „Заповядайте, от днес ви очакват Асен и Рашков“.

          На разпространените кадри се виждат статуи на пудели с пачки пари в муцуните, представени като част от новата експозиция.

          „Ето я истината за пуделите и пачките. Имаме много нови експонати. Очакваме ви“, заявява Пеевски във видеото.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Atlantic Council: Русия се опитва да замрази Украйна до покорство

          Иван Христов -
          Русия извършва мащабни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, опитвайки се да използва зимата като инструмент за натиск върху цивилното население, пише Atlantic Council. На...
          Политика

          ИТН се врътнаха, Законът за НСО не мина в зала при прегласуването

          Никола Павлов -
          Депутатите отхвърлиха промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО) след поискана процедура по прегласуване от Хамид Хамид от „ДПС – Ново начало“. Решението...
          България

          Димитър Аврамов пред Евроком: Протестите срещу ДПС бяха хибридна атака, изборите ще са честни

          Екип Евроком -
          Предстоящите избори ще бъдат честни и всички граждани ще могат свободно да изразят волята си. Това уверение даде Димитър Аврамов от ДПС "Ново начало"...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions