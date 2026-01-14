„Харвард“, пудели и пачки: Пеевски с нова експозиция в „Музея на сглобката“ (ВИДЕО)

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски откри днес нова експозиция на т.нар. Музей на Сглобката, който се намира в кабинет 222А в сградата на Народното събрание.

По думите му музеят е обновен и допълнен с нови експонати, представящи, както той ги нарича, „схемите на Харвардите“, „Пуделгейт“ и „пуделите Асен и Рашков“.

В публикувано в TikTok и Facebook видео Пеевски кани посетителите с думите:

„Заповядайте, от днес ви очакват Асен и Рашков“.

На разпространените кадри се виждат статуи на пудели с пачки пари в муцуните, представени като част от новата експозиция.