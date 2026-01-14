НА ЖИВО
          Спорт

          Хулио Веласкес позволи релакс в Левски

          Играчите с почивен ден след първата контрола

          Футболистите на Левски получиха почивен ден от треньора си Хулио Веласкес след вчерашното нулево равенство в контролата срещу унгарския Ниредхаза.

          В дните преди мача „сините“ имаха предимно двуразови тренировки, като само в понеделник заниманието им беше само сутринта.

          Следващата проверка на Левски по време на зимния подготвителен лагер е в събота (17 януари) от 15:00 часа срещу сръбския Войводина (Нови Сад).

