Иран е готов да отговори „решително“ на Израел и САЩ

Иран е в пълна бойна готовност и е подготвен да реагира „решително“ срещу своите врагове – Израел и Съединените щати. Това заяви командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Мохамад Пакпур, предаде АФП.

Той обвини лидерите на двете държави, че стоят зад протестите, обхванали Ислямската република, като директно посочи президента на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху.

„Гвардейците се намират в пълна бойна готовност да отговорят решително на всяка погрешна преценка на врага“, заяви Пакпур в писмено изявление, разпространено от държавната телевизия.

По думите му Тръмп и Нетаняху са „убийците на младежта на Иран“, като носят пряка отговорност за дестабилизацията на страната и за ескалацията на напрежението. Изявлението идва на фона на продължаващите протести в Иран и засилващата се конфронтационна реторика между Техеран, Вашингтон и Тел Авив.