Иран обвини САЩ, че търсят претекст за военна намеса след заплахи на Тръмп

Иранското правителство обвини Съединените щати в опит да създадат претекст за военна интервенция, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с „твърди действия“ заради смъртоносното потушаване на масовите протести в Ислямската република.

- Реклама -

В официална позиция, разпространена чрез социалната мрежа X, иранската мисия към ООН заяви, че действията на Вашингтон следват добре познат модел, насочен към смяна на режима в Техеран.

„Американските фантазии и политика спрямо Иран са основани на смяна на режима, като санкции, заплахи, режисирани безредици и хаос служат като обичаен инструментариум за създаване на претекст за военна интервенция“, се казва в изявлението.

От иранската страна подчертават още, че този „сценарий“ на Вашингтон „отново ще се провали“, като отхвърлят категорично обвиненията и предупрежденията, отправени от Доналд Тръмп и неговата администрация.

Напрежението между Съединените щати и Иран се засили рязко на фона на продължаващите протести в страната и твърденията за тежки репресии срещу демонстрантите, което поставя отношенията между двете държави на ново критично равнище.