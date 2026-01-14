Иран ще екзекутира 26-годишен заради протестите

За днес е планирана екзекуцията на 26-годишен ирански гражданин, обвинен в участие в масовите протести в страната, съобщава в. The National, позовавайки се на правозащитни организации.

Става дума за Ерфан Солтани, жител на северния град Фардис, който може да стане първият човек, осъден на смърт заради участие в протестното движение. По информация на базираната в Норвегия организация за правата на човека „Хенгау“, той е бил арестуван в четвъртък.

Смъртна присъда след „бърз и непрозрачен“ процес

От „Хенгау“ съобщават, че семейството на Солтани е било уведомено четири дни след ареста му, че екзекуцията е насрочена за 14 януари.

В изявлението на организацията се посочва, че присъдата е постановена след „бърз и непрозрачен съдебен процес“, при който обвиняемият е бил лишен от основни права, включително достъп до адвокат.

Подобна информация разпространи и друга независима правозащитна организация – „Иран Хюман Райтс“, също със седалище в Осло. Оттам заявиха, че Солтани не е бил представляван от адвокат, а според наличните им данни не е бил проведен реален съдебен процес.

Протестиращите – обявени за „терористи“

Според правозащитниците иранските власти третират протестиращите като бунтовници, терористи и агитатори, свързани с Израел и САЩ – обвинения, които в страната се наказват със смърт.

Иранските власти вече обявиха, че ще действат „строго“ срещу участниците в демонстрациите, включително чрез ускорени съдебни производства в специални клонове на революционните съдилища.

Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени Еджеи заяви днес, че делата по бързото производство и екзекуциите на задържани протестиращи ще бъдат ускорени, въпреки предупрежденията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Най-сериозното предизвикателство за режима от 1979 г.

Иран е обхванат от повече от две седмици от национални протести, предизвикани първоначално от икономическата криза, обезценяването на националната валута и спада в покупателната способност. С времето демонстрациите все по-ясно се насочват към искания за политическа промяна.

Безредиците се определят като най-голямото предизвикателство за режима от Ислямската революция през 1979 г. насам.