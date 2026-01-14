Украйна дълго време оставаше извън фокуса на политическото внимание в Германия, констатира швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung. Тази историческа тенденция е обект на задълбочен анализ в книгата „Пренебрегнатата нация“ на мюнхенския историк Мартин Шулце Весел.

Корените на това отношение могат да се проследят още в началото на 20-и век. През октомври 1906 г. германският историк Ото Хьотш се среща в Лвов с украинския си колега Михайло Грушевски. Грушевски вече е издал първия том на своята „История на Украйна-Русия“ през 1898 г., оспорвайки руската имперска теза за наследството на Киевска Рус. Въпреки че немският превод се появява през пролетта на 1906 г. и получава положителна рецензия от Хьотш, заглавието „История на украинския (рутенски) народ“ погрешно внушава, че става дума за „история на етническа група“. Според Шулце Весел едва през 1906 г. германските историци започват да възприемат Украйна като отделна нация.

Политическият елит на Германия през 19-и век обаче е фиксиран върху Русия. Ото фон Бисмарк, който от 1857 г. прекарва четири години като посланик в Санкт Петербург, изгражда своята външна политика на базата на този опит. Той не отдава значение на „разделението между великоруси и малоруси“.

Първата световна война действа като „голям взрив“ за националните държави в Източна Европа. Тогава Украйна влиза в полезрението на Берлин, но не като равноправен партньор, а като инструмент срещу врага на изток. Мирният договор от февруари 1918 г. с Украинската народна република, известен като „хлебен мир“, е сключен с цел осигуряване на зърнени доставки. Германия бързо започва да действа като окупационна сила, инсталирайки марионетно правителство начело с хетман Павло Скоропадски. Този ход се оказва недоразумение, тъй като бившият руски генерал не показва съчувствие към идеята за независима украинска държава.

Интересът се възобновява през 1937 г., когато началникът на военното разузнаване Вилхелм Канарис определя Украйна като „стратегическа цел от първа степен“ и „ахилесовата пета“ на Полша и СССР. Преди нахлуването в Съветския съюз сътрудничеството с Организацията на украинските националисти се засилва, но възникват конфликти. Украинските бойци в батальоните „Роланд“ и „Нахтигал“ отказват да се закълнат във вярност на Хитлер, обещавайки единствено борба с болшевизма.

Независимостта на Украйна остава неприемлива за Третия райх. След като Степан Бандера провъзгласява украинска държава в Лвов през юни 1941 г., той е арестуван и става „почетен затворник“ в лагера Заксенхаузен. Вътрешните спорове в нацисткото ръководство също са показателни. Алфред Розенберг предлага „културно настойничество“ и възраждане на историческото съзнание на украинците, но Херман Гьоринг категорично възразява. За Гьоринг, който се интересува единствено от икономическата експлоатация на територията, местното население са просто „бели негри“.

След Втората световна война германската политика продължава да е противоречива. През 80-те години на миналия век Хелмут Шмит (ГСДП) се придържа към съветската историография, говорейки за „руски племена“ и избягвайки темата за украинската нация. През 2014 г. той заема позиция в подкрепа на Путин. В същото време Франц Йозеф Щраус (ХСС), който е бил свидетел на жестокостите през 1941 г., пише в мемоарите си за „германска война на изтребление“ и нарича украинския народ „естествен партньор на нашия баварски народ“.

По време на обединението на Германия през 1990 г. канцлерът Хелмут Кол разглежда Украйна предимно като „дестабилизиращ фактор“, който би могъл да попречи на преговорите с Горбачов. По-късно Ангела Меркел, въпреки недоверието си към Путин, продължи икономическите отношения след анексирането на Крим, повтаряйки след 2015 г., че „Северен поток 2“ е чисто „икономически“ проект. Наследникът ѝ Олаф Шолц, макар и да дефинира войната като „повратна точка“, също е критикуван за липса на достатъчна решителност, заключава анализът.