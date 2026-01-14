НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Ивелин Михайлов: Искаме тройна защита на вота, с Пело си простихме

          0
          15
          Ивелин Михайлов: Искаме тройна защита на вота, с Пело си простихме
          Ивелин Михайлов: Искаме тройна защита на вота, с Пело си простихме
          Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов коментира пред Евроком предстоящите избори и междупартийните конфликти.
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов настоява за въвеждането на „тройна защита“ на изборния процес, сравнявайки мерките за сигурност с тези в атомна централа. В интервю пред Златина Петкова той обясни, че най-добрият вариант за гласуване е машините да броят отрязъците, но устройството също така да изписва ясно за кого е даден гласът.

          - Реклама -

          „Нека и двете да важат, и едното, и другото да има възможност за проверка. В атомната централа, когато се прави да работи реакторът, за да е сигурно за хората, има тройна защита. Ние също трябва да имаме тройна защита за сигурността на хората“, заяви Михайлов.

          По думите му, при разминаване между машинните данни и хартиените отрязъци, приоритет трябва да има хартиеният вот, тъй като „няма как да излязат хартиените от машината“, без да са физически налични. Той подчерта необходимостта от строг контрол и наличието на 13 000 членове на секционни избирателни комисии, за да се предотвратят манипулации и „продажба на цели секционни комисии“.

          Относно вътрешните сътресения в партията и конфликта с Пело, който публично нарече Михайлов и екипа му „измамници“, лидерът на „Величие“ заяви, че отношенията им са изгладени. Михайлов се позова на християнските ценности и прошката.

          „Пело, оправени са нещата, всеки един човек прави грешка. Вижте, хората някой път действат емоционално“, коментира Михайлов и допълни: „Аз съм православен християнин. В православието основата е опрощението или прошката. Когато един човек се покая, когато аз отида и се изповядам, на мен ми прощават греховете“. Според него не трябва да се отнема шансът на младите хора и новите формации заради грешки, след като на старите партии се дава такъв многократно.

          Михайлов коментира и съдебните битки, в които е въвлечен, като отбеляза, че срещу него и организацията му се „фабрикуват нови и нови“ дела, но вече има спечелени съдебни процеси. Той съобщи, че петима души, свързани с него, продължават да бъдат в затвора.

          В разговора бяха засегнати и други политически фигури. Михайлов отправи остри критики към Радостин Василев заради заплахи към Киро Брейка, както и към Костадин Костадинов, обвинявайки го в непристойно поведение спрямо момиче, работещо в медиите на Михайлов.

          Относно финансовото състояние и запорите на сметки, Ивелин Михайлов направи паралел със запора от 120 000 лева, наложен на Киро Брейка за клевета, и изрази увереност, че след като осъдят държавата, загубените средства ще бъдат възстановени.

          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов настоява за въвеждането на „тройна защита“ на изборния процес, сравнявайки мерките за сигурност с тези в атомна централа. В интервю пред Златина Петкова той обясни, че най-добрият вариант за гласуване е машините да броят отрязъците, но устройството също така да изписва ясно за кого е даден гласът.

          - Реклама -

          „Нека и двете да важат, и едното, и другото да има възможност за проверка. В атомната централа, когато се прави да работи реакторът, за да е сигурно за хората, има тройна защита. Ние също трябва да имаме тройна защита за сигурността на хората“, заяви Михайлов.

          По думите му, при разминаване между машинните данни и хартиените отрязъци, приоритет трябва да има хартиеният вот, тъй като „няма как да излязат хартиените от машината“, без да са физически налични. Той подчерта необходимостта от строг контрол и наличието на 13 000 членове на секционни избирателни комисии, за да се предотвратят манипулации и „продажба на цели секционни комисии“.

          Относно вътрешните сътресения в партията и конфликта с Пело, който публично нарече Михайлов и екипа му „измамници“, лидерът на „Величие“ заяви, че отношенията им са изгладени. Михайлов се позова на християнските ценности и прошката.

          „Пело, оправени са нещата, всеки един човек прави грешка. Вижте, хората някой път действат емоционално“, коментира Михайлов и допълни: „Аз съм православен християнин. В православието основата е опрощението или прошката. Когато един човек се покая, когато аз отида и се изповядам, на мен ми прощават греховете“. Според него не трябва да се отнема шансът на младите хора и новите формации заради грешки, след като на старите партии се дава такъв многократно.

          Михайлов коментира и съдебните битки, в които е въвлечен, като отбеляза, че срещу него и организацията му се „фабрикуват нови и нови“ дела, но вече има спечелени съдебни процеси. Той съобщи, че петима души, свързани с него, продължават да бъдат в затвора.

          В разговора бяха засегнати и други политически фигури. Михайлов отправи остри критики към Радостин Василев заради заплахи към Киро Брейка, както и към Костадин Костадинов, обвинявайки го в непристойно поведение спрямо момиче, работещо в медиите на Михайлов.

          Относно финансовото състояние и запорите на сметки, Ивелин Михайлов направи паралел със запора от 120 000 лева, наложен на Киро Брейка за клевета, и изрази увереност, че след като осъдят държавата, загубените средства ще бъдат възстановени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Днес ромската общност празнува Банго Васил: Какви послания отправиха политиците

          Дамяна Караджова -
          Политици поздравиха ромската общност в България по повод празника Василица, известен още като Банго Васил или Ромската нова година.
          България

          Габриел Вълков влиза в битката за лидер на БСП: Осъзнахме грешката си с управлението

          Екип Евроком -
          Габриел Вълков официално потвърди, че ще се кандидатира за председател на Българската социалистическа партия (БСП). В началото на годината той коментира вътрешнопартийните трусове, отношенията...
          България

          Младен Маринов: Не можем да забраним на хората да гласуват с хартия

          Екип Евроком -
          Бившият вътрешен министър Младен Маринов защити категорично запазването на правото на избор между гласуване с хартиена бюлетина и машина. В коментар относно честността на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions