Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов настоява за въвеждането на „тройна защита“ на изборния процес, сравнявайки мерките за сигурност с тези в атомна централа. В интервю пред Златина Петкова той обясни, че най-добрият вариант за гласуване е машините да броят отрязъците, но устройството също така да изписва ясно за кого е даден гласът.

„Нека и двете да важат, и едното, и другото да има възможност за проверка. В атомната централа, когато се прави да работи реакторът, за да е сигурно за хората, има тройна защита. Ние също трябва да имаме тройна защита за сигурността на хората“, заяви Михайлов.

По думите му, при разминаване между машинните данни и хартиените отрязъци, приоритет трябва да има хартиеният вот, тъй като „няма как да излязат хартиените от машината“, без да са физически налични. Той подчерта необходимостта от строг контрол и наличието на 13 000 членове на секционни избирателни комисии, за да се предотвратят манипулации и „продажба на цели секционни комисии“.

Относно вътрешните сътресения в партията и конфликта с Пело, който публично нарече Михайлов и екипа му „измамници“, лидерът на „Величие“ заяви, че отношенията им са изгладени. Михайлов се позова на християнските ценности и прошката.

„Пело, оправени са нещата, всеки един човек прави грешка. Вижте, хората някой път действат емоционално“, коментира Михайлов и допълни: „Аз съм православен християнин. В православието основата е опрощението или прошката. Когато един човек се покая, когато аз отида и се изповядам, на мен ми прощават греховете“. Според него не трябва да се отнема шансът на младите хора и новите формации заради грешки, след като на старите партии се дава такъв многократно.

Михайлов коментира и съдебните битки, в които е въвлечен, като отбеляза, че срещу него и организацията му се „фабрикуват нови и нови“ дела, но вече има спечелени съдебни процеси. Той съобщи, че петима души, свързани с него, продължават да бъдат в затвора.

В разговора бяха засегнати и други политически фигури. Михайлов отправи остри критики към Радостин Василев заради заплахи към Киро Брейка, както и към Костадин Костадинов, обвинявайки го в непристойно поведение спрямо момиче, работещо в медиите на Михайлов.

Относно финансовото състояние и запорите на сметки, Ивелин Михайлов направи паралел със запора от 120 000 лева, наложен на Киро Брейка за клевета, и изрази увереност, че след като осъдят държавата, загубените средства ще бъдат възстановени.