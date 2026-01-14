НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ИЗВЪНРЕДНО: Ключовото заседание на правната комисия беше отменено

          14 януари 2026 | 16:56 870
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Заседанието на Комисията по правни въпроси в Народното събрание, на което трябваше да бъдат разгледани предложенията за промени в Изборния кодекс, включително въвеждането на изцяло машинно гласуване, беше отменено. Причината е удълженото работно време на пленарната зала.

          - Реклама -

          Първоначално заседанието беше насрочено за 14:30 часа, а впоследствие – 10 минути след края на пленарното заседание. Малко преди това обаче на сайта на парламента беше публикувано съобщение, че заседанието няма да се проведе.

          В продължение на няколко часа представители на институциите са чакали комисията да започне работа. Сред тях са били и членове на Централната избирателна комисия, включително председателят ѝ Камелия Нейкова.

          Предложението на ПП-ДБ и обявеният протест

          Правната комисия трябваше да разгледа предложението на ПП-ДБ за връщане на изцяло машинното гласуване. От коалицията посочват, че чрез тази промяна се цели по-висока степен на точност, сигурност и проследимост на вота, както и гарантиране на равнопоставеност между участниците в изборния процес.

          Фокусът върху предложението на ПП-ДБ е засилен и заради обявения за тази вечер протест, организиран именно в подкрепа на машинния вот.

          Първо заседание на парламента за 2026 г.: Депутатите започват с промени в Изборния кодекс Първо заседание на парламента за 2026 г.: Депутатите започват с промени в Изборния кодекс

          Още предложения за промени в Изборния кодекс

          Машинното гласуване не беше единствената тема в дневния ред на отмененото заседание. Комисията трябваше да разгледа и общ законопроект за промени в Изборния кодекс, който обединява предложения на ПП-ДБ, „Възраждане“, БСП и ИТН. Те са внесени още в края на 2024 г., в началото на работата на 51-вото Народно събрание.

          Сред основните идеи са:

          От ПП-ДБпреброяването на гласовете, подадени чрез хартиена бюлетина или машина, да се извършва посредством надеждни технически устройства.

          От „Възраждане“увеличаване състава на Централната избирателна комисия до 25 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, излъчвани от парламентарно представените партии и коалиции.

          От БСПвъвеждане на регионални преброителни центрове и активна регистрация на избирателите.

          БСП настоява за промени в Изборния кодекс и сканиращ вот БСП настоява за промени в Изборния кодекс и сканиращ вот

          Заседанието на Комисията по правни въпроси в Народното събрание, на което трябваше да бъдат разгледани предложенията за промени в Изборния кодекс, включително въвеждането на изцяло машинно гласуване, беше отменено. Причината е удълженото работно време на пленарната зала.

          - Реклама -

          Първоначално заседанието беше насрочено за 14:30 часа, а впоследствие – 10 минути след края на пленарното заседание. Малко преди това обаче на сайта на парламента беше публикувано съобщение, че заседанието няма да се проведе.

          В продължение на няколко часа представители на институциите са чакали комисията да започне работа. Сред тях са били и членове на Централната избирателна комисия, включително председателят ѝ Камелия Нейкова.

          Предложението на ПП-ДБ и обявеният протест

          Правната комисия трябваше да разгледа предложението на ПП-ДБ за връщане на изцяло машинното гласуване. От коалицията посочват, че чрез тази промяна се цели по-висока степен на точност, сигурност и проследимост на вота, както и гарантиране на равнопоставеност между участниците в изборния процес.

          Фокусът върху предложението на ПП-ДБ е засилен и заради обявения за тази вечер протест, организиран именно в подкрепа на машинния вот.

          Първо заседание на парламента за 2026 г.: Депутатите започват с промени в Изборния кодекс Първо заседание на парламента за 2026 г.: Депутатите започват с промени в Изборния кодекс

          Още предложения за промени в Изборния кодекс

          Машинното гласуване не беше единствената тема в дневния ред на отмененото заседание. Комисията трябваше да разгледа и общ законопроект за промени в Изборния кодекс, който обединява предложения на ПП-ДБ, „Възраждане“, БСП и ИТН. Те са внесени още в края на 2024 г., в началото на работата на 51-вото Народно събрание.

          Сред основните идеи са:

          От ПП-ДБпреброяването на гласовете, подадени чрез хартиена бюлетина или машина, да се извършва посредством надеждни технически устройства.

          От „Възраждане“увеличаване състава на Централната избирателна комисия до 25 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, излъчвани от парламентарно представените партии и коалиции.

          От БСПвъвеждане на регионални преброителни центрове и активна регистрация на избирателите.

          БСП настоява за промени в Изборния кодекс и сканиращ вот БСП настоява за промени в Изборния кодекс и сканиращ вот
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Корнелия Нинова: Крайностите при гласуването са вредни

          Екип Евроком -
          Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова изрази позиция, че налагането на само един метод за гласуване – било то изцяло с машини или изцяло...
          България

          ГДБОП задържа мъж в Русе за разпространение на порно с непълнолетни

          Екип Евроком -
          Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) реализираха успешна операция по установяването и задържането на мъж, уличен в притежание и многократно разпространение...
          Политика

          Кузман Илиев: Цялата държава практически зависи от Пеевски и Борисов

          Златина Петкова -
          "ИТН са тотални кукли на конци. С всеки един законопроект тези законотворци в Народното събрание се закопават все повече. Има една дупка, която те...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions