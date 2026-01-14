ИЗВЪНРЕДНО: Ключовото заседание на правната комисия беше отменено

Заседанието на Комисията по правни въпроси в Народното събрание, на което трябваше да бъдат разгледани предложенията за промени в Изборния кодекс, включително въвеждането на изцяло машинно гласуване, беше отменено. Причината е удълженото работно време на пленарната зала.

Първоначално заседанието беше насрочено за 14:30 часа, а впоследствие – 10 минути след края на пленарното заседание. Малко преди това обаче на сайта на парламента беше публикувано съобщение, че заседанието няма да се проведе.

В продължение на няколко часа представители на институциите са чакали комисията да започне работа. Сред тях са били и членове на Централната избирателна комисия, включително председателят ѝ Камелия Нейкова.

Предложението на ПП-ДБ и обявеният протест

Правната комисия трябваше да разгледа предложението на ПП-ДБ за връщане на изцяло машинното гласуване. От коалицията посочват, че чрез тази промяна се цели по-висока степен на точност, сигурност и проследимост на вота, както и гарантиране на равнопоставеност между участниците в изборния процес.

Фокусът върху предложението на ПП-ДБ е засилен и заради обявения за тази вечер протест, организиран именно в подкрепа на машинния вот.

Още предложения за промени в Изборния кодекс

Машинното гласуване не беше единствената тема в дневния ред на отмененото заседание. Комисията трябваше да разгледа и общ законопроект за промени в Изборния кодекс, който обединява предложения на ПП-ДБ, „Възраждане“, БСП и ИТН. Те са внесени още в края на 2024 г., в началото на работата на 51-вото Народно събрание.

Сред основните идеи са:

От ПП-ДБ – преброяването на гласовете, подадени чрез хартиена бюлетина или машина, да се извършва посредством надеждни технически устройства.

От „Възраждане“ – увеличаване състава на Централната избирателна комисия до 25 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, излъчвани от парламентарно представените партии и коалиции.

От БСП – въвеждане на регионални преброителни центрове и активна регистрация на избирателите.