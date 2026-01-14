Йорданов: Сканиращият вот е волята на хората

Предложенията на „Има такъв народ“ за промени в Изборния кодекс предвиждат пълно преминаване към гласуване със сканиращи машини и премахване на т.нар. „мъртви души“ от избирателните списъци. Това заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов пред БГНЕС.

Той подчерта, че именно това очакват гражданите, за да има по-честен и прозрачен изборен процес, без съмнения за манипулации и изкривяване на резултатите.

Йорданов изрази надежда предложенията да получат подкрепа и от останалите политически сили, въпреки че в предизборни периоди партиите често поставят собствените си интереси на първо място.

„Когато наближат избори, много политически партии получават други напъни и започват да мислят за себе си. Надявам се този път, в името на демокрацията, всички да постъпят правилно“, заяви той.

На въпрос дали ИТН очаква да получи третия мандат за съставяне на правителство, Йорданов отговори лаконично, че решението не е в ръцете на парламента.