НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Йорданов: Сканиращият вот е волята на хората

          0
          68
          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Предложенията на „Има такъв народ“ за промени в Изборния кодекс предвиждат пълно преминаване към гласуване със сканиращи машини и премахване на т.нар. „мъртви души“ от избирателните списъци. Това заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов пред БГНЕС.

          - Реклама -

          Той подчерта, че именно това очакват гражданите, за да има по-честен и прозрачен изборен процес, без съмнения за манипулации и изкривяване на резултатите.

          Йорданов изрази надежда предложенията да получат подкрепа и от останалите политически сили, въпреки че в предизборни периоди партиите често поставят собствените си интереси на първо място.

          „Когато наближат избори, много политически партии получават други напъни и започват да мислят за себе си. Надявам се този път, в името на демокрацията, всички да постъпят правилно“, заяви той.

          На въпрос дали ИТН очаква да получи третия мандат за съставяне на правителство, Йорданов отговори лаконично, че решението не е в ръцете на парламента.

          „Това е решение на сградата отсреща“, каза той, визирайки президентството на „Дондуков“ 2.

          Предложенията на „Има такъв народ“ за промени в Изборния кодекс предвиждат пълно преминаване към гласуване със сканиращи машини и премахване на т.нар. „мъртви души“ от избирателните списъци. Това заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов пред БГНЕС.

          - Реклама -

          Той подчерта, че именно това очакват гражданите, за да има по-честен и прозрачен изборен процес, без съмнения за манипулации и изкривяване на резултатите.

          Йорданов изрази надежда предложенията да получат подкрепа и от останалите политически сили, въпреки че в предизборни периоди партиите често поставят собствените си интереси на първо място.

          „Когато наближат избори, много политически партии получават други напъни и започват да мислят за себе си. Надявам се този път, в името на демокрацията, всички да постъпят правилно“, заяви той.

          На въпрос дали ИТН очаква да получи третия мандат за съставяне на правителство, Йорданов отговори лаконично, че решението не е в ръцете на парламента.

          „Това е решение на сградата отсреща“, каза той, визирайки президентството на „Дондуков“ 2.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на легендарния Димитър Пенев

          Георги Петров -
          Народните представители почетоха с едноминутно мълчание кончината на легендата на ЦСКА, „Локомотив“ (София) и националния отбор на България – Димитър Пенев. Предложението за отдаване...
          България

          Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ (НА ЖИВО)

          Дамяна Караджова -
          Два дни след първия мандат президентът Румен Радев връчва и втория проучвателен мандат
          Политика

          Първо заседание на парламента за 2026 г.: Депутатите започват с промени в Изборния кодекс

          Георги Петров -
          Народното събрание провежда първото си заседание за 2026 г., като основният акцент в работата на депутатите пада върху промените в изборното законодателство. Според обявения...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions