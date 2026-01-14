„К’вото дадеш бе, бате“: Слави Трифонов сравни ПП-ДБ с „братята роми“

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов разкритикува честите призиви за протести от страна на „Продължаваме промяната – Демократична България“. В публикация в личния си профил във Facebook той поставя под съмнение смисъла на подобни действия в настоящата политическа ситуация.
Трифонов подчертава, че по принцип протестите са важен елемент от демокрацията, но само когато имат ясна и основателна причина.
Според него логиката на ПП-ДБ е противоречива, тъй като в момента няма редовно правителство, предстоят избори, а самата коалиция твърди, че ще разполага със 121 депутати в следващия парламент.
Трифонов отбелязва, че при такова парламентарно мнозинство коалицията би могла сама да определя законодателния дневен ред и да приема желаните от нея закони.
В този контекст лидерът на ИТН задава риторичния въпрос защо тогава са необходими протести и завършва с ироничен коментар, сравнявайки поведението на ПП-ДБ с известен виц.
