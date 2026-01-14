Според полския президент Карол Навроцки, Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който притежава необходимия капацитет да възпре Владимир Путин и да прекрати заплахите му към Европа. В интервю за Би Би Си държавният глава на Полша подчерта, че макар на руския лидер да не може да се има доверие, Европа е длъжна да подкрепи усилията на американския президент за слагане на край на войната в Украйна.

- Реклама -

Навроцки, който е познат като твърд поддръжник на Тръмп, проведе среща в Лондон с британския премиер Киър Стармър и други официални лица. Според полския президент, в контекста на заплахите от страна на Русия към Полша и цяла Централна и Източна Европа, само президентът на САЩ може „да реши този проблем“ и да прекрати военния конфликт в Украйна.

Президентът Навроцки определи като „извънредна ситуация“ масовото навлизане на руски дронове на полска територия през септември 2025 г. Тогава над 20 безпилотни апарата пресякоха границата от Беларус и Украйна. Той отбеляза, че „до този момент нито една държава членка на НАТО не е преживяла дронова атака от такъв мащаб“, като изрази мнение, че по този начин Русия тества отбранителните способности на Полша и солидарността на Алианса.

В рамките на визитата си полският държавен глава изрази благодарност към Великобритания за изпращането на изтребители „Тайфун“, които подпомагат охраната на границите. Навроцки заяви, че Полша се намира в състояние на хибридна война с Русия още от 2021 г., като страната води постоянна борба с дезинформация и навлизане на дронове. Той обобщи ситуацията и руските действия в „сивата зона“ с думите, че „живеем в опасни времена“.