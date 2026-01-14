Казахстан призова Запада да спре украинските атаки срещу танкери в Черно море

Казахстан призова Запада да помогне за осигуряването на транспорта на петрол след атаките на Украйна с дронове срещу танкери, пътуващи към своя терминал в Черно море, съобщава Reuters, позовавайки се на казахстанското външно министерство.

- Реклама -

В изявлението на министерството се казва, че искането е било отправено по време на срещи с посланици на няколко европейски държави, както и с представители на САЩ.

Министерството изразява „сериозна загриженост“ относно атаките с дронове срещу три танкера, пътуващи към терминала в Черно море на Каспийския тръбопроводен консорциум.

Припомняме, че във вторник, 13 януари, неизвестни дронове атакуваха петролни танкери, управлявани от Гърция, в Черно море.

Въпросните кораби са Delta Harmony, Delta Supreme и Matilda. Последният е нает от дъщерно дружество на KazMunayGas, националната петролна компания на Казахстан.

Известно е, че корабите са се насочвали към товарене на петрол на терминал, разположен на руското крайбрежие.