НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Кирил Домусчиев: Дано всеки отбор да има собственик като този на ЦСКА

          „Основните причини за по-лошото представяне на Лудогорец през есента са контузиите и концентрацията, но това не е само наш проблем, а на всички отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете" - заяви собственикът на шампионите

          14 януари 2026 | 16:33 540
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Не изключвам ЦСКА за титлата. Не ЦСКА 1948, а ЦСКА. Не са чак толкова далече, има страшно много мачове. Ако влязат в първата четворка могат да объркат доста сметки. Четири отбора са фаворити за титлата – Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски.” Това заяви собственикът на шампионите – Кирил Домусчиев, който пристигна в Турция, за да гледа на живо своите футболисти срещу полския Ракув.

          - Реклама -

          „Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик (б.р. като Валтер Папазки), който го прави с мерак и с желание, от сърце и взима най-доброто и за стадиона, и за базите. Това е едно голямо бъдеще на ЦСКА и на българския футбол. Говорили сме, смятам, че господин Папазки е на прав път и дава максималното и даже повече от максималното от себе си”, каза още бизнесменът.

          Относно опасенията на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров за удари под кръста, Домусчиев обяви: „Това са банални лафове, които са типични за българските футболни ръководители.“

          „Би трябвало не само с два, а с четири отбора да се намали бройката в първенството, но това е друга тема. Колкото по-добри отбори има с добри терени, толкова по-добре за българския футбол. Такива терени, да не обиждам клубове, които са правени преди 30-40 години и се правят компромиси, това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на БФС да ги търпи”, смята той.

          „Казахте, че е ново ръководството на БФС. Бих коментирал лятото, защото искам да видя какви решения ще се вземат, дали ще се подобрят условията за игра – визирам терените, съблекалните, неща, които футболната централа спокойно може да ги иска. Ако бях член на Изпълкома, това отдавна да се е случило. Както беше навремето с осветлението, не се правеха компромиси и това да имат тренировъчни терени, а не да тренират на терените, на които играят. Това всичко стана, включително и ВАР-а, по мое време и с моята активна роля. Сега чакам да видим какви решения ще се вземат и ще коментирам дали става това ръководство, или не става”, продължи собственикът на Лудогорец.

          „Основните причини за по-лошото представяне на Лудогорец през есента са контузиите и концентрацията, но това не е само наш проблем, а на всички отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете. Но основното са контузиите и донякъде треньорски грешки. Виждате, че като сменихме треньора и имаме нов щаб, много сериозно подготвени хора, отборът играе по друг начин”, отчете Домусчиев.

          „Няма да коментирам националния отбор. Първо да си оправим базата и местното първенство. Днес бюджетът не е тема. Аз каквото трябва, съм го казал. Много неща станах по правилния начин, след като бизнесът си каза думата”, завърши босът на шампионите.

          „Не изключвам ЦСКА за титлата. Не ЦСКА 1948, а ЦСКА. Не са чак толкова далече, има страшно много мачове. Ако влязат в първата четворка могат да объркат доста сметки. Четири отбора са фаворити за титлата – Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски.” Това заяви собственикът на шампионите – Кирил Домусчиев, който пристигна в Турция, за да гледа на живо своите футболисти срещу полския Ракув.

          - Реклама -

          „Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик (б.р. като Валтер Папазки), който го прави с мерак и с желание, от сърце и взима най-доброто и за стадиона, и за базите. Това е едно голямо бъдеще на ЦСКА и на българския футбол. Говорили сме, смятам, че господин Папазки е на прав път и дава максималното и даже повече от максималното от себе си”, каза още бизнесменът.

          Относно опасенията на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров за удари под кръста, Домусчиев обяви: „Това са банални лафове, които са типични за българските футболни ръководители.“

          „Би трябвало не само с два, а с четири отбора да се намали бройката в първенството, но това е друга тема. Колкото по-добри отбори има с добри терени, толкова по-добре за българския футбол. Такива терени, да не обиждам клубове, които са правени преди 30-40 години и се правят компромиси, това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на БФС да ги търпи”, смята той.

          „Казахте, че е ново ръководството на БФС. Бих коментирал лятото, защото искам да видя какви решения ще се вземат, дали ще се подобрят условията за игра – визирам терените, съблекалните, неща, които футболната централа спокойно може да ги иска. Ако бях член на Изпълкома, това отдавна да се е случило. Както беше навремето с осветлението, не се правеха компромиси и това да имат тренировъчни терени, а не да тренират на терените, на които играят. Това всичко стана, включително и ВАР-а, по мое време и с моята активна роля. Сега чакам да видим какви решения ще се вземат и ще коментирам дали става това ръководство, или не става”, продължи собственикът на Лудогорец.

          „Основните причини за по-лошото представяне на Лудогорец през есента са контузиите и концентрацията, но това не е само наш проблем, а на всички отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете. Но основното са контузиите и донякъде треньорски грешки. Виждате, че като сменихме треньора и имаме нов щаб, много сериозно подготвени хора, отборът играе по друг начин”, отчете Домусчиев.

          „Няма да коментирам националния отбор. Първо да си оправим базата и местното първенство. Днес бюджетът не е тема. Аз каквото трябва, съм го казал. Много неща станах по правилния начин, след като бизнесът си каза думата”, завърши босът на шампионите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Равенство за Лудогорец с Ракув от Полша

          Николай Минчев -
          Лудогорец завърши 2:2 в контрола срещу полския Ракув, която се игра в Белек. Големият герой за разградчани бе Бърнард Текпетей, който се появи в...
          Футбол

          ЦСКА: Теренът на „Българска армия“ ще е най-добрият на Балканския полуостров

          Николай Минчев -
          ЦСКА реализира нова ключова стъпка за превръщането на „Българска армия“ в най-модерния футболен стадион в България, след като сключи договор с една от най-утвърдените...
          Спорт

          Левски с трансферен удар, в Ботев (Пд) бесни на „сините“

          Станимир Бакалов -
          Левски осигури първото си ново зимно попълнение. Това е нападателят на Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс. "Сините" днес са превели на "канарчетата" заложената в договора...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions