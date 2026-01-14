Кийфър Съдърланд арестуван в Холивуд след инцидент с шофьор на споделено пътуване

Актьорът Кийфър Съдърланд, филмова и телевизионна звезда от 80-те години, е бил арестуван в понеделник в Холивуд по обвинения за физическо нападение и отправяне на престъпни заплахи към шофьор на превозно средство за споделено пътуване, съобщи NBC News.

Инцидентът е станал около 00:15 ч. на булевард „Сънсет“ и авеню „Феърфакс“, след като полицията е реагирала на подаден сигнал. По данни на полицията в Лос Анджелис, 59-годишният актьор е влязъл в автомобила, нападнал е физически шофьора и му е отправил заплахи.

„Разследването установи, че заподозреният, по-късно идентифициран като Кийфър Съдърланд, е влязъл в превозно средство за споделено пътуване, е нападнал физически шофьора и е отправил престъпни заплахи към него“, заяви служител на реда.

Представители на актьора не са отговорили на запитванията за коментар.

Съдърланд е бил отведен в затвора на окръг Лос Анджелис. Наложена му е гаранция от 50 000 долара, след което е бил освободен около седем часа по-късно. Той трябва да се яви в съда на 2 февруари, сочат официалните документи.

Кийфър Съдърланд добива широка популярност през 80-те години, а най-големият му успех идва с телевизионния сериал „24“ през 2000-те. Той е син на покойния актьор Доналд Съдърланд, който почина на 20 юни 2024 г.