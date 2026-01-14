Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова изрази позиция, че налагането на само един метод за гласуване – било то изцяло с машини или изцяло с хартия – е вредно за изборния процес. В свое изказване пред БНР тя подчерта, че политиците трябва да се съобразяват с реалните желания на избирателите.

- Реклама -

„Всички политици, включително и вчера слушах такива изказвания, се кълнат как слушат народа и как чуват гласа на хората. Има една част от българския народ, която иска да гласува на хартия – факт, и го прави на изборите. Друга част, която иска да гласува на машини, гласува машинно на избори“, коментира Нинова. Нейното предложение е да се осигури възможност за избор във всички секции, без изключение, като се предостави едновременно достъп до машини и хартиени бюлетини.

Според нея „най-добре е задължително във всички секции, не само в най-големите, да има машини и да има и хартия, да се даде право на човек да избира как иска да гласува“.

Нинова засегна и темата за необходимостта от фундаментална промяна в управлението на държавата, предупреждавайки за устойчивостта на статуквото.

„Позволяваме моделът да се прегрупира, да се сложи в нов целофан и пак да е същият, понякога с нови лица, но същият. Този проблем може да се реши с много висока избирателна активност и може всичко това да бъде пометено, защото виждате, че правителството подаде оставка, но моделът на управление си стои. Хората са си там“, допълни тя.