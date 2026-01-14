НА ЖИВО
          Политика

          Костадинов с призив за присъединяване на Южна Бесарабия към България

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов направи ключово изявление по време на откриването на новата парламентарна сесия, обявявайки, че единственият истински съюзник на България е нейният народ.

          Костадинов лансира идеята за така нареченото „преосноваване“ на държавата. Част от тази визия включва предложението за присъединяване на Южна Бесарабия към България. Тези територии представляват южни части от настоящата територия на Украйна. Политикът мотивира искането си с исторически и геополитически аргументи, както и с фактора на българската диаспора в този регион.

          В речта си лидерът на „Възраждане“ настоя за пълен преглед на участието на страната във всички международни съюзи, включително Европейския съюз и НАТО. Неговата позиция е, че България трябва да напусне тези организации, ако те не отговарят на националните интереси.

          По отношение на икономиката, Костадинов омаловажи значението на членството в Еврозоната, свързвайки го с потенциални икономически проблеми и социални предизвикателства. Той подчерта, че страната редовно оглавява негативни класации. Според него тези фактори са индикатор за необходимостта от коренна промяна в политическата и икономическата стратегия, като фокусът трябва да се измести изцяло върху защитата на интересите и благосъстоянието на българските граждани, предаде БГНЕС.

          

