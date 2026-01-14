НА ЖИВО
          Край! Левски купи звездата на Ботев Пловдив

          Армстронг Око-Флекс ще играе за "сините" през следващите 3 години

          14 януари 2026 | 23:05 320
          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Левски осъществи първия си трансфер през зимната пауза. „Сините“ успяха да привлекат атакуващия играч на Ботев Пловдив Армстронг Око-Флекс. Футболистът подписа своя договор до 2028 година, след като столичани активираха откупната клауза в размер на 300 хиляди евро.

          По този повод от клуба информираха:

          „Трансферът бе реализиран в условията на висока конкуренция, включително при наличие на по-изгодни финансови предложения, според публични изявления от страна на ПФК Ботев“(Пловдив). В този контекст административният и спортно-техническият екип на Левски демонстрираха високо ниво на професионализъм, организация и дискретност, като финализира сделката по официалния ред и в кратки срокове.

          ПФК „Левски“ приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Армстронг Око-Флекс и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка“, гласи още съобщението на 26-кратните шампиони.“

          Армстронг Око-Флекс е роден на 2 март 2002 година в Дъблин (Република Ирландия). Започва футболния си път в академията на „Арсенал“, а през лятото на 2018 г. преминава в „Селтик“. За втория тим на шотландския клуб записва 2 мача и 1 гол, а за представителния отбор – 2 участия, като става шампион на Шотландия.

          В началото на 2021 г. преминава в „Уест Хям“, където изиграва 35 мача и отбелязва 14 гола за тима до 21 години, като има и 1 мач за първия състав. През лятото на 2022 г. играе под наем в „Суонзи“, за който записва 13 мача. Година по-късно е трансфериран в „ФК Цюрих“, където записва 37 мача и отбелязва 3 гола. През лятото на 2025 година става част от „Ботев“ (Пловдив), с чийто екип записва 15 мача и отбелязва 7 гола.

