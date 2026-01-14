НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Кунчев: Регистриран е първият случай на треска чикунгуня

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В България вече е регистриран първият случай на треска чикунгуня, съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

          Заразеният е български гражданин, който се е завърнал от почивка на Сейшелските острови. По думите на Кунчев става въпрос за т.нар. „вносен случай“, каквито се регистрират периодично у нас.

          „Миналата година имахме случаи на коремен тиф – внос от Индия. Всяка година обичайно се регистрират и по два–три случая на малария“, обясни главният здравен инспектор.

          България е на прага на грипна епидемия

          Паралелно с това страната е на прага на грипна епидемия, предупреди доц. Кунчев във Варна. Очакванията са през следващите дни броят на заболелите да продължи да нараства.

          Най-сериозен ръст на случаите към момента се отчита в област Варна, както и в Силистра и Добрич, където се очаква до края на седмицата да бъдат въведени противоепидемични мерки.

          И в Русе има сериозно повишаване на заболеваемостта от грип И в Русе има сериозно повишаване на заболеваемостта от грип

          Висока заболеваемост се наблюдава още в регионите Бургас, Ямбол, Хасково, Перник и София област.

          Най-уязвими остават възрастните и хронично болните

          Доц. Кунчев подчерта, че грипът през януари е традиционен за страната, като най-рисковите групи остават възрастните хора и пациентите с хронични заболявания.

          „Хубавото е, че епидемичната вълна отшумява също толкова бързо, колкото и нараства“, посочи той.

          По думите му през февруари се очаква ситуацията в повечето региони да се нормализира.

          Как се предава грипът

          Главният държавен здравен инспектор обясни и механизма на заразяване:

          „Човек е заразен още един ден преди да получи симптоми. Два–три дни след това също предава вируса. След този период, дори да има кашлица, той вече не може да зарази хората около себе си“, уточни доц. Кунчев.

          Бургас на прага на грипна епидемия: РЗИ отчита ръст на заболеваемостта Бургас на прага на грипна епидемия: РЗИ отчита ръст на заболеваемостта

