Кунчев: Регистриран е първият случай на треска чикунгуня

В България вече е регистриран първият случай на треска чикунгуня, съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Заразеният е български гражданин, който се е завърнал от почивка на Сейшелските острови. По думите на Кунчев става въпрос за т.нар. „вносен случай“, каквито се регистрират периодично у нас.

„Миналата година имахме случаи на коремен тиф – внос от Индия. Всяка година обичайно се регистрират и по два–три случая на малария“, обясни главният здравен инспектор.

България е на прага на грипна епидемия

Паралелно с това страната е на прага на грипна епидемия, предупреди доц. Кунчев във Варна. Очакванията са през следващите дни броят на заболелите да продължи да нараства.

Най-сериозен ръст на случаите към момента се отчита в област Варна, както и в Силистра и Добрич, където се очаква до края на седмицата да бъдат въведени противоепидемични мерки.

Висока заболеваемост се наблюдава още в регионите Бургас, Ямбол, Хасково, Перник и София област.

Най-уязвими остават възрастните и хронично болните

Доц. Кунчев подчерта, че грипът през януари е традиционен за страната, като най-рисковите групи остават възрастните хора и пациентите с хронични заболявания.

„Хубавото е, че епидемичната вълна отшумява също толкова бързо, колкото и нараства“, посочи той.

По думите му през февруари се очаква ситуацията в повечето региони да се нормализира.

Как се предава грипът

Главният държавен здравен инспектор обясни и механизма на заразяване: