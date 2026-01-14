НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Кузман Илиев: Цялата държава практически зависи от Пеевски и Борисов

          14 януари 2026 | 17:10 700
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „ИТН са тотални кукли на конци. С всеки един законопроект тези законотворци в Народното събрание се закопават все повече. Има една дупка, която те продължават да дълбаят и тя става все по-дълбока. В един момент гледат дъното отдолу.“

          Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          По думите на госта ние добре знаем кой управлява България, всички били наясно, че цялата държава практически зависела от Пеевски и Борисов.

          Илиев коментира днешната промяна в гласуването на „Има такъв народ“ по отношение на свалянето на охраната от НСО на Пеевски и Борисов. По думите му е тъжно, че този, който е щял да ги демонтира в лицето на Слави Трифонов, сега се е прегърнал с тях. Гостът добави, че и ние българите имаме вина, защото сме гласували доверие на един несъмнено добър шоумен да управлява сложни процеси.

          „ИТН са тотални кукли на конци. С всеки един законопроект тези законотворци в Народното събрание се закопават все повече. Има една дупка, която те продължават да дълбаят и тя става все по-дълбока. В един момент гледат дъното отдолу.“

          Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          По думите на госта ние добре знаем кой управлява България, всички били наясно, че цялата държава практически зависела от Пеевски и Борисов.

          Илиев коментира днешната промяна в гласуването на „Има такъв народ“ по отношение на свалянето на охраната от НСО на Пеевски и Борисов. По думите му е тъжно, че този, който е щял да ги демонтира в лицето на Слави Трифонов, сега се е прегърнал с тях. Гостът добави, че и ние българите имаме вина, защото сме гласували доверие на един несъмнено добър шоумен да управлява сложни процеси.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ПРЕД ВОЙНА: Кюрдски бойци нахлуха Иран, Техеран поиска помощ от Турция

          Никола Павлов -
          През последните дни въоръжени кюрдски групи са опитвали да преминат в Иран през границата с Ирак, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Опитите...
          България

          Димитър Ганев: До дни става ясно дали Радев влиза в играта

          Екип Евроком -
          България върви все по-уверено към поредните предсрочни парламентарни избори, като прогнозата е те да се проведат в интервала между 29 март и 19 април....
          България

          Корнелия Нинова: Крайностите при гласуването са вредни

          Екип Евроком -
          Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова изрази позиция, че налагането на само един метод за гласуване – било то изцяло с машини или изцяло...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions