Кузман Илиев: Цялата държава практически зависи от Пеевски и Борисов

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
По думите на госта ние добре знаем кой управлява България, всички били наясно, че цялата държава практически зависела от Пеевски и Борисов.
Илиев коментира днешната промяна в гласуването на „Има такъв народ“ по отношение на свалянето на охраната от НСО на Пеевски и Борисов. По думите му е тъжно, че този, който е щял да ги демонтира в лицето на Слави Трифонов, сега се е прегърнал с тях. Гостът добави, че и ние българите имаме вина, защото сме гласували доверие на един несъмнено добър шоумен да управлява сложни процеси.
