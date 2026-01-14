Кузман Илиев: Цялата държава практически зависи от Пеевски и Борисов

„ИТН са тотални кукли на конци. С всеки един законопроект тези законотворци в Народното събрание се закопават все повече. Има една дупка, която те продължават да дълбаят и тя става все по-дълбока. В един момент гледат дъното отдолу.“

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

По думите на госта ние добре знаем кой управлява България, всички били наясно, че цялата държава практически зависела от Пеевски и Борисов.

Илиев коментира днешната промяна в гласуването на „Има такъв народ“ по отношение на свалянето на охраната от НСО на Пеевски и Борисов. По думите му е тъжно, че този, който е щял да ги демонтира в лицето на Слави Трифонов, сега се е прегърнал с тях. Гостът добави, че и ние българите имаме вина, защото сме гласували доверие на един несъмнено добър шоумен да управлява сложни процеси.