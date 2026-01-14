НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски договори крило от Първа лига

          Футболистът подсилва Левски до дни

          0
          20
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лидерът в Първа лига Левски договори крило от Първа лига, разбра „Тема Спорт“. Сините са на финалната права по финализиране на сделката.

          - Реклама -

          Въпросният футболист може да се присъедини към столичани до дни. През есента от Спартак Варна разкриха, че от „Герена“ проявяват интерес към крилото Шанде. Не е изключено именно бразилецът да е въпросния играч, когото са договорили сините.

          На „Коритото“ вече обявиха, че няма да правят спънки на състезателите, които искат да напуснат. Левски имаше апетити и към другият основен футболист на соколите Бернардо Коуто. Португалецът обаче бе привлечен от ЦСКА 1948. Въпросният флангови играч, който е договорен за „Герена“ не е Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив.

          Лидерът в Първа лига Левски договори крило от Първа лига, разбра „Тема Спорт“. Сините са на финалната права по финализиране на сделката.

          - Реклама -

          Въпросният футболист може да се присъедини към столичани до дни. През есента от Спартак Варна разкриха, че от „Герена“ проявяват интерес към крилото Шанде. Не е изключено именно бразилецът да е въпросния играч, когото са договорили сините.

          На „Коритото“ вече обявиха, че няма да правят спънки на състезателите, които искат да напуснат. Левски имаше апетити и към другият основен футболист на соколите Бернардо Коуто. Португалецът обаче бе привлечен от ЦСКА 1948. Въпросният флангови играч, който е договорен за „Герена“ не е Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски с трансферен удар, в Ботев (Пд) бесни на „сините“

          Станимир Бакалов -
          Левски осигури първото си ново зимно попълнение. Това е нападателят на Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс. "Сините" днес са превели на "канарчетата" заложената в договора...
          Спорт

          Хулио Веласкес позволи релакс в Левски

          Станимир Бакалов -
          Футболистите на Левски получиха почивен ден от треньора си Хулио Веласкес след вчерашното нулево равенство в контролата срещу унгарския Ниредхаза. В дните преди мача „сините“...
          Спорт

          Ново развитие по трансфера на Борислав Рупанов

          Станимир Бакалов -
          Българският младежки национал Борислав Рупанов вече е пристигнал в Полша, съобщава Goal.pl. Изданието допълва, че 21-годишният нападател на Левски ще премине прегледи за предстоящия са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions