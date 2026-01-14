Левски продаде Борислав Рупанов

Левски официално обяви трансфера на Борислав Рупанов в Гурник (Забже). Новият тим на нападателя е на второ място в полската Екстракласа. Любопитен факт е, че Рупанов е представен в 19:48 часа полско време, символизиращ годината на създаване на Гурник.

Ето какво написаха от Левски:

ПФК „Левски“ трансферира нападателя Борислав Рупанов в полския клуб „Гурник” (Забже).

Юношата на клуба направи своя дебют със „синята“ фланелка на 29 октомври 2022 година при равенството 0:0 с „ЦСКА 1948” на стадион „Георги Аспарухов“. На 3 август 2025 година отбеляза дебютния си гол при домакинската победа с 2:0 над „Славия“. За „Левски“ записа 34 мача и отбеляза 4 гола във всички турнири.

Новият клуб на Рупанов е на второ място във временното класиране на полската Екстракласа, с равни точки с лидера „Висла“ (Плоцк).

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Борислав Рупанов за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи.

В Забже Рупанов ще се учи от ветерана Лукаш Подолски, който вече записа 10 мача за отбора. Нападателят, вече на 40 години, има 497 двубоя и 168 гола за Гурник, Кьолн, Байерн Мюнхен и Арсенал.

Боби е подписал договор до лятото на 2029 и ще се присъедини към съотборниците си в четвъртък. 14-кратните шампиони на Полша започнаха днес тренировъчния лагер в Белек, където е и Левски.