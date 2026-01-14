НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски с трансферен удар, в Ботев (Пд) бесни на „сините“

          Така бившата звезда на Ботев е чакан до дни на лагера на софиянци в Белек, за да се включи в тренировките и контролите на новия си тим

          0
          20
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски осигури първото си ново зимно попълнение. Това е нападателят на Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс. „Сините“ днес са превели на „канарчетата“ заложената в договора на футболиста откупна клауза, която е между 250 и 350 хиляди евро. Така бившата звезда на Ботев е чакан до дни на лагера на софиянци в Белек, за да се включи в тренировките и контролите на новия си тим.

          - Реклама -

          Това обаче явно не се е харесало на пловдивчани, които пуснаха гневен текст срещу действията на Левски.

          Ето какво гласи той:

          „Във връзка с публичните спекулации около футболиста Армстронг Око-Флекс, ПФК Ботев Пловдив счита за необходимо да изрази своята позиция ясно и категорично.

          ПФК Ботев Пловдив потвърждава, че на 14.01.2026 година, клубът е получил банков превод, нареден от ПФК Левски София, с основание „по нареждане и в полза на Армстронг Око-Флекс“.

          Към настоящия момент ПФК Ботев Пловдив не признава това плащане като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

          Поведението на ПФК Левски София в този случай представлява неколегиалност, некоректност и наглост, изразяващи се в:

          • опит за придобиване на състезател под действащ договор чрез трети лица;

          • директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието и съгласието на настоящия му клуб;

          • превеждане на средства с цел поставяне на ПФК Ботев Пловдив пред свършен факт.

          Подобни действия не само противоречат на утвърдените принципи на коректност между футболните клубове, но и подкопават доверието в правилата, по които следва да функционира българският футбол.

          ПФК Ботев Пловдив вече е сезирал Българския футболен съюз и ще използва всички предвидени от правилата механизми за защита на своите права, включително и пред международните институции, ако това се наложи.

          До окончателното разрешаване на случая договорът на футболиста остава в сила. Клубът няма да приеме натиск, поставяне пред свършен факт или опити за заобикаляне на правилата.

          ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на законност, прозрачност и уважение, както в защита на собствения си интерес, така и в интерес на българския футбол.“

          Левски осигури първото си ново зимно попълнение. Това е нападателят на Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс. „Сините“ днес са превели на „канарчетата“ заложената в договора на футболиста откупна клауза, която е между 250 и 350 хиляди евро. Така бившата звезда на Ботев е чакан до дни на лагера на софиянци в Белек, за да се включи в тренировките и контролите на новия си тим.

          - Реклама -

          Това обаче явно не се е харесало на пловдивчани, които пуснаха гневен текст срещу действията на Левски.

          Ето какво гласи той:

          „Във връзка с публичните спекулации около футболиста Армстронг Око-Флекс, ПФК Ботев Пловдив счита за необходимо да изрази своята позиция ясно и категорично.

          ПФК Ботев Пловдив потвърждава, че на 14.01.2026 година, клубът е получил банков превод, нареден от ПФК Левски София, с основание „по нареждане и в полза на Армстронг Око-Флекс“.

          Към настоящия момент ПФК Ботев Пловдив не признава това плащане като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

          Поведението на ПФК Левски София в този случай представлява неколегиалност, некоректност и наглост, изразяващи се в:

          • опит за придобиване на състезател под действащ договор чрез трети лица;

          • директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието и съгласието на настоящия му клуб;

          • превеждане на средства с цел поставяне на ПФК Ботев Пловдив пред свършен факт.

          Подобни действия не само противоречат на утвърдените принципи на коректност между футболните клубове, но и подкопават доверието в правилата, по които следва да функционира българският футбол.

          ПФК Ботев Пловдив вече е сезирал Българския футболен съюз и ще използва всички предвидени от правилата механизми за защита на своите права, включително и пред международните институции, ако това се наложи.

          До окончателното разрешаване на случая договорът на футболиста остава в сила. Клубът няма да приеме натиск, поставяне пред свършен факт или опити за заобикаляне на правилата.

          ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на законност, прозрачност и уважение, както в защита на собствения си интерес, така и в интерес на българския футбол.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски договори крило от Първа лига

          Станимир Бакалов -
          Лидерът в Първа лига Левски договори крило от Първа лига, разбра „Тема Спорт“. Сините са на финалната права по финализиране на сделката. Въпросният футболист може...
          Спорт

          Хулио Веласкес позволи релакс в Левски

          Станимир Бакалов -
          Футболистите на Левски получиха почивен ден от треньора си Хулио Веласкес след вчерашното нулево равенство в контролата срещу унгарския Ниредхаза. В дните преди мача „сините“...
          Спорт

          Ново развитие по трансфера на Борислав Рупанов

          Станимир Бакалов -
          Българският младежки национал Борислав Рупанов вече е пристигнал в Полша, съобщава Goal.pl. Изданието допълва, че 21-годишният нападател на Левски ще премине прегледи за предстоящия са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions