      сряда, 14.01.26
          Лула и Путин настояват Южна Америка да остане регион на мир след отстраняването на Мадуро

          14 януари 2026 | 21:51 40
          Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва и руският президент Владимир Путин изразиха общата си позиция, че Южна Америка трябва да остане регион на мир след отстраняването на венецуелския лидер Николас Мадуро от власт.

          „Изразихме загриженост относно ситуацията във Венецуела и потвърдихме значението на това Южна Америка и Карибският регион да останат зони на мир“, заявиха двамата лидери след 45-минутен телефонен разговор.

