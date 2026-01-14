Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва и руският президент Владимир Путин изразиха общата си позиция, че Южна Америка трябва да остане регион на мир след отстраняването на венецуелския лидер Николас Мадуро от власт.
Лула и Путин настояват Южна Америка да остане регион на мир след отстраняването на Мадуро
Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва и руският президент Владимир Путин изразиха общата си позиция, че Южна Америка трябва да остане регион на мир след отстраняването на венецуелския лидер Николас Мадуро от власт.