      сряда, 14.01.26
          Европа

          Мистериозна смърт: Внезапно почина депутат на Зеленски, част от продуцентската къща на Миндич

          Снимка: Телеграм
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Народният депутат на Украйна Александър Кабанов от парламентарната фракция „Слуга на народа“ е починал внезапно. Това съобщават от партията, цитирани от украинската агенция УНИАН.

          От формацията уточняват, че смъртта му е настъпила неочаквано, въпреки че Кабанов е имал здравословни проблеми. Към момента не се съобщават повече подробности около обстоятелствата.

          Александър Кабанов е роден на 6 август 1973 г. Преди да влезе в политиката, той е работил като сценарист в продуцентската компания „Квартал 95“, с която е свързан и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Именно в нея работеше и Тимур Миндич, който е в основата на големия корупционен скандал, избухнал в Украйна преди два месеца.

          На парламентарните избори Кабанов е избран за народен представител във Върховната рада от листата на партия „Слуга на народа“ под номер 87. В украинския парламент той е бил член на Комисията по въпросите на хуманитарната и информационната политика.

