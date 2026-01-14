НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Младен Маринов: Не можем да забраним на хората да гласуват с хартия

          0
          61
          Младен Маринов: Не можем да забраним на хората да гласуват с хартия
          Младен Маринов: Не можем да забраним на хората да гласуват с хартия
          Бившият вътрешен министър Младен Маринов защити категорично запазването на правото на избор между гласуване с хартиена бюлетина и машина.
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Бившият вътрешен министър Младен Маринов защити категорично запазването на правото на избор между гласуване с хартиена бюлетина и машина. В коментар относно честността на изборния процес, той се противопостави на идеите за пълно премахване на хартията, изтъквайки аргумента, че голяма част от избирателите нямат доверие на машинния вот.

          - Реклама -

          „Защо трябва ние да решаваме как ще гласува един човек, ако той има право на избор? Имам майка и баща, които искат да гласуват на хартия, да им забраним да гласуват, така ли?“, попита реторично Маринов. Той подчерта, че статистиката от последните избори показва, че „две трети от хората гласуват на хартия“ и това предпочитание не бива да се пренебрегва.

          Основното притеснение на бившия вътрешен министър е свързано с липсата на прозрачност и възможност за физическа проверка при машинното гласуване. „Как да провериш една машина, която ти изкара една касова бележка накрая? Има памет, ама вие виждате ли тая памет?“, заяви той, допълвайки, че „няма как да повярвам на нещо, което не мога да го контролира“. В подкрепа на тезата си той спомена и международния отзвук по темата, отбелязвайки, че „Тръмп казва друго пък за тия машини“.

          Маринов не отрече наличието на изборни нарушения, но ги отдаде по-скоро на административни грешки на секционните комисии, в които работят „хора нормални“, които „не са завършили висше образование да провеждат избори“. Той възрази срещу медийните внушения, че целият изборен процес е компрометиран.

          Относно бъдещи промени в изборното законодателство и въвеждането на сканиращи устройства, Маринов изрази мнение, че те биха били полезни, ако генерират електронна бюлетина. Според него това би елиминирало практиките за манипулация чрез дописване и драскане, което прави бюлетините невалидни. „Тая бюлетина винаги може да я провериш“, заключи той, акцентирайки върху нуждата от видим резултат, който може да бъде контролиран по всяко време.

          Бившият вътрешен министър Младен Маринов защити категорично запазването на правото на избор между гласуване с хартиена бюлетина и машина. В коментар относно честността на изборния процес, той се противопостави на идеите за пълно премахване на хартията, изтъквайки аргумента, че голяма част от избирателите нямат доверие на машинния вот.

          - Реклама -

          „Защо трябва ние да решаваме как ще гласува един човек, ако той има право на избор? Имам майка и баща, които искат да гласуват на хартия, да им забраним да гласуват, така ли?“, попита реторично Маринов. Той подчерта, че статистиката от последните избори показва, че „две трети от хората гласуват на хартия“ и това предпочитание не бива да се пренебрегва.

          Основното притеснение на бившия вътрешен министър е свързано с липсата на прозрачност и възможност за физическа проверка при машинното гласуване. „Как да провериш една машина, която ти изкара една касова бележка накрая? Има памет, ама вие виждате ли тая памет?“, заяви той, допълвайки, че „няма как да повярвам на нещо, което не мога да го контролира“. В подкрепа на тезата си той спомена и международния отзвук по темата, отбелязвайки, че „Тръмп казва друго пък за тия машини“.

          Маринов не отрече наличието на изборни нарушения, но ги отдаде по-скоро на административни грешки на секционните комисии, в които работят „хора нормални“, които „не са завършили висше образование да провеждат избори“. Той възрази срещу медийните внушения, че целият изборен процес е компрометиран.

          Относно бъдещи промени в изборното законодателство и въвеждането на сканиращи устройства, Маринов изрази мнение, че те биха били полезни, ако генерират електронна бюлетина. Според него това би елиминирало практиките за манипулация чрез дописване и драскане, което прави бюлетините невалидни. „Тая бюлетина винаги може да я провериш“, заключи той, акцентирайки върху нуждата от видим резултат, който може да бъде контролиран по всяко време.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Ивелин Михайлов: Искаме тройна защита на вота, с Пело си простихме

          Екип Евроком -
          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов настоява за въвеждането на „тройна защита“ на изборния процес, сравнявайки мерките за сигурност с тези в атомна централа....
          Общество

          Днес ромската общност празнува Банго Васил: Какви послания отправиха политиците

          Дамяна Караджова -
          Политици поздравиха ромската общност в България по повод празника Василица, известен още като Банго Васил или Ромската нова година.
          България

          Габриел Вълков влиза в битката за лидер на БСП: Осъзнахме грешката си с управлението

          Екип Евроком -
          Габриел Вълков официално потвърди, че ще се кандидатира за председател на Българската социалистическа партия (БСП). В началото на годината той коментира вътрешнопартийните трусове, отношенията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions