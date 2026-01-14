Над 2 500 загинали при протестите в Иран: Техеран обвинява Доналд Тръмп в намеса и дестабилизация

Броят на убитите при продължаващите масови протести в Иран вече е надхвърлил 2 500 души, съобщават активисти, цитирани от Associated Press и подкрепени от данни на базирана в САЩ правозащитна организация. Според групата Human Rights Activists, за повече от две седмици демонстрации са загинали 2 571 души, а над 18 100 души са били задържани.

Данните все още не са независимо потвърдени, но представляват рязко увеличение спрямо предходните информации за броя на жертвите.

На фона на безредиците и мащабната репресия срещу демонстрантите Съединените щати засилиха публичните си призиви за защита на човешките права и отправиха директни предупреждения към Техеран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще действа „много категорично“, ако иранските власти пристъпят към екзекуции на задържани протестиращи. Той направи изявлението по време на публична изява в Детройт, като уточни, че все още няма окончателни данни за броя на загиналите, но очаква потвърдена информация.

„Иран е в мислите ми. Виждам колко смъртни случаи има. Очакваме някои точни числа по отношение на убийствата. Те изглеждат значителни, но все още не знаем със сигурност. И ще действаме“, заяви Тръмп.

В публикация в собствената си социална мрежа американският президент обяви, че няма да се среща с представители на иранските власти и отправи послание към протестиращите, че „помощта е на път“.

САЩ призоваха гражданите си да напуснат Иран

Във връзка с ескалиращото напрежение американското правителство официално призова своите граждани да напуснат Иран „възможно най-скоро“, позовавайки се на сериозни рискове за сигурността и задълбочаващата се криза в страната.

Иран обвинява САЩ в провокация

Иранските власти реагираха остро на изявленията от Вашингтон. Техеран обвини президента Тръмп, че насърчава политическа дестабилизация, подстрекава към насилие и се меси във вътрешните работи на Ислямската република, като определи думите му като недопустима външна намеса.