Надежда Йорданова от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) влезе в политическата история, макар и за кратко, като прие и незабавно върна неизпълнен втория проучвателен мандат за съставяне на правителство. Папката ѝ бе връчена от президента Румен Радев днес, 14 януари 2026 г., като този ход бе предварително заявен от политическата сила.

- Реклама -

Политическата динамика се ускори, след като в понеделник, 12 януари, първата политическа сила ГЕРБ-СДС също върна веднага първия мандат. Формацията на Бойко Борисов настоя за бързо провеждане на предсрочни парламентарни избори, предлагайки датата 29 март. До тази ситуация се стигна след оставката на правителството на Росен Желязков, провокирана от масови протести на десетки хиляди граждани в страната и чужбина. Недоволството избухна заради спорния проектозакон за бюджет 2026 и прерасна в по-широка съпротива срещу властта.

На „Дондуков“ 2 се явиха представителите на ПП-ДБ Асен Василев, Надежда Йорданова и Йордан Иванов. „От името на парламентарната група на ПП-ДБ ние се явяваме, за да изпълним процедурата по чл. 99. На мен ми е възложено формално да изпълня тази процедура, като приема мандата и веднага го върна“, заяви бившият правосъден министър Йорданова.

„С това влизате в историята като кандидат“, отчете президентът Радев и добави: „Следва и аз формално да ви връча мандата“.

Надежда Йорданова мотивира решението с липсата на възможност за формиране на реформаторско мнозинство в 51-вото Народно събрание, което да „разгради модела на завладяната държава“. Тя акцентира върху исканията на протестиращите за честни избори незабавно. „Ние многократно сме отстоявали, че най-добрите, прозрачни и безпроблемни избори бяха тогава, когато българите гласуваха 100% с машини. Затова настояваме тази процедура да се върне“, категорична бе тя.

Йорданова изрази сериозно безпокойство от намеренията на отиващото си мнозинство да въведе промени „на тъмно“ чрез правната комисия. „Силно сме обезпокоени от опитите на мнозинството, което си отива, да подмени волята на българите и бързо, на тъмно, да наложи така наречените сканиращи устройства“, заяви тя и допълни, че коалицията ще се противопостави на опитите за опорочаване на вота. Тя отправи призив за протест днес на пл. „Народно събрание“ от 18 ч. с искане за връщане на машинното гласуване.

Румен Радев коментира, че възможностите за съставяне на правителство в настоящия парламент силно се стесняват. „Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим“, допълни държавният глава. С препратка към действията на ГЕРБ-СДС, той призова политическите лидери да проявят отговорност и да се запознаят с решенията на Конституционния съд от 13 март 2025 г., които описват част от нередностите на предходните избори. Президентът настоя партиите да осигурят законодателни промени, гарантиращи доверието в изборния процес.

Предстои връчването на третия и последен мандат на парламентарна група по избор на президента. В миналото Румен Радев най-често се е спирал на БСП, а в други случаи – на „Има такъв народ“. И двете формации участваха в управление с ГЕРБ, при неофициално партньорство с „ДПС-Ново начало“ на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.