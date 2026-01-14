Наполи нареди три хикса в Серия А

Шампионът на Италия Наполи нареди трети пореден хикс в Серия А – този път партенопеите направиха 0:0 с борещия се за оцеляване Парма. Неаполитанците бяха без половин дузина важни футболисти, а също и своя наказан треньор Антонио Конте.

Наполи е с 40 точки и към момента са трети в италианския шампионат след 20 изиграни кръга (мачът с Парма бе от 16 рунд, но отложен заради Суперкупата). Лидерът Интер има 43 точки и мач пасив. „Дуковете“ на Карлос Куеста са с 22 т. на четиринадесетата позиция.

Срещата можеше да тръгне ударно за Наполи, след като Скот Мактоминей прониза мрежата на „дуковете“ при изминали само 11 минути игра. Попадението на шотландеца бе отменено след близо три минути ВАР преглед заради засада.

До почивката на „Стадио Марадона“ Наполи изпусна две положения за гол. Алесандро Бонджорно и Расмус Хьойлунд не успяха да се разпишат. Бонджорно стреля с глава, а Филипо Риналди спаси, малко след това стражът отрази и изстрел на датчанина Хьойлунд.

Втората част започна със спорна ситуация. Съдията Микаел Фабри бе извикан на ВАР за възможна игра с ръка в наказателното поле на Парма. Фабри прецени, че няма наказателен удар за домакините под освиркванията на тифозите в Неапол.

В 65-ата минута капитанът Джовани Ди Лоренцо се извиси над всички и стреля с глава, но топката мина над целта. Малко след това удари на Мактоминей и Станислав Лоботка се оказаха лесен улов за вратаря Риналди, направил страхотен мач с 5 спасявания.