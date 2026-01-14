Напрежение без пробив: Дания и Гренландия на разговори в Белия дом заради амбициите на Тръмп

Високопоставени дипломати на Дания и Гренландия проведоха разговори с висок залог в Белия дом, но без видими признаци за пробив по отношение на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров, предаде АФП.

Фотограф на агенцията видя датския външен министър Ларс Льоке Расмусен и неговата гренландска колежка Вивиан Моцфелд да напускат сградата по-малко от 90 минути след началото на срещата им с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. След срещата нито една от страните не направи коментар.

Часове по-рано Дания обяви засилване на военното си присъствие в Гренландия, като мярка за сдържане на ескалиращите изявления на Тръмп относно обширната и слабо населена територия, която се намира под контрола на Копенхаген.

Въпреки това американският президент настоя, че НАТО трябва да подкрепи усилията на САЩ да поемат контрол над Гренландия, аргументирайки се със стратегическата ѝ роля за сигурността на страната. Тръмп заяви, че островът е „жизненоважен“ за планираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана „Златен купол“.

„Всичко по-малко от това е неприемливо“, написа той в социалната си мрежа Truth Social. „АКО НИЕ НЕ ГО НАПРАВИМ, РУСИЯ ИЛИ КИТАЙ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ, И ТОВА НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ!“

Докато разговорите в Белия дом продължаваха, администрацията публикува провокативно съобщение в X с въпроса „Накъде, човече от Гренландия?“. Публикацията беше придружена от илюстрация с два кучешки впряга – единият насочен към Белия дом и огромно американско знаме, а другият – към китайски и руски знамена, разположени на фона на Кремъл и Великата китайска стена, осветени от мълнии.

Символиката подчертава геополитическия залог около Гренландия, който все по-ясно се очертава като нова точка на напрежение между САЩ, Европа, Русия и Китай.