Остър скандал беляза началото на пленарното заседание на 14 януари 2026 г., след като народният представител Явор Божанков отправи сериозни критики към ръководството на Народното събрание относно контрола на достъпа до сградата. Основната тема на спора беше допускането на външни лица в кулоарите, които според депутата проявяват агресия спрямо народните представители.

В емоционално изказване от трибуната Божанков заяви: „В тази зала казвате конструктивен тон, отвън обаче ние, като минаваме, едни хора правят съвсем друго с нас. Как по-точно ние да отговорим? Как да противодействаме на това? Как да ви дадем отпор на тая откровена наглост?“

Той изрази съмнение, че допускането на конкретни лица е лично решение на председателстващия, като намекна за външен натиск. „Аз съм далеч от мисълта, че вие, този брутален престъпник, който броди из коридорите тук и атакува колегите ни, вие от сърце си го пускате. Смятам, че по-скоро някой друг ви е разпоредил да извършите това безобразие“, допълни Божанков.

Председателстващият заседанието категорично отхвърли тези твърдения, позовавайки се на установените правила. „Г-н Божанков, аз изпълнявам само и единствено моята воля и се позовавам на правилника и на правилата на вътрешния ред. Както е еднакво отношението към всеки народен представител, така и правилата за достъп до сградата важат за всички“, бе отговорът от председателското място.

От ръководството на парламента уточниха, че правилата за достъп не включват изискване за свидетелство за съдимост за посетителите и журналистите. Беше подчертано, че проблемът с негативното отношение в кулоарите не засяга само една политическа сила. „Не само спрямо вашата парламентарна група има такова негативно отношение към парламентарната група и на ГЕРБ-СДС, и на други също, когато дават брифинги и се движат по коридорите“, посочи председателят, обвинявайки Божанков, че не е обективен.

Дискусията приключи с процедурно указание към депутата да сезира официално институцията. Ръководството призова Божанков да подаде сигнал в писмена форма, в който да опише „фактическата обстановка на всичко, на което сте станал лично свидетел, за да може да се назначи вътрешна проверка и този въпрос да се изясни детайлно веднъж завинаги“.