НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Наталия Киселова пред Евроком: Охраната на Пеевски е въпрос на лошо прилагане на закона

          1
          86
          Наталия Киселова пред Евроком: Охраната на Пеевски е въпрос на лошо прилагане на закона
          Наталия Киселова за НСО: Охраната на Пеевски е въпрос на лошо прилагане на закона
          Наталия Киселова обясни защо гласува "против" закона за НСО и охраната на депутатите.
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Народният представител Наталия Киселова разясни мотивите за своя отрицателен вот по отношение на законодателните промени, касаещи Националната служба за охрана (НСО). В разговор с журналиста Златина Петкова, Киселова припомни участието си в изготвянето на нормативната уредба преди години.

          - Реклама -

          „Защото 2014 година аз съм един от юристите, работили по законопроекта за НСО и за други закони, които са комплект ‘Национална сигурност’. И идеята, философията е била съвсем друга“, аргументира се Киселова.

          По време на дискусията бе повдигнат въпросът дали настоящата ситуация не обслужва интересите на Делян Пеевски. Киселова категорично отхвърли тази теза, подчертавайки, че съществуват заплахи и към други депутати. Според нея основният казус се крие в работата на компетентната комисия.

          „И е въпрос на преценка от страна на комисията. Нека да се прецизира как комисията да реши дали да се разшири състава, дали да има критерии. Но МВР е за запазване на обществения ред“, допълни тя.

          Журналистът Златина Петкова контрира с наблюдението, че с подобни мерки може да се злоупотребява, посочвайки като пример видимата и мащабна охрана на Пеевски. Киселова се съгласи, че злоупотреби са възможни с всичко, но направи важно разграничение между самия нормативен акт и изпълнението му.

          Това е друг въпрос. Това е лошо прилагане на закона“, заключи Наталия Киселова.

          Народният представител Наталия Киселова разясни мотивите за своя отрицателен вот по отношение на законодателните промени, касаещи Националната служба за охрана (НСО). В разговор с журналиста Златина Петкова, Киселова припомни участието си в изготвянето на нормативната уредба преди години.

          - Реклама -

          „Защото 2014 година аз съм един от юристите, работили по законопроекта за НСО и за други закони, които са комплект ‘Национална сигурност’. И идеята, философията е била съвсем друга“, аргументира се Киселова.

          По време на дискусията бе повдигнат въпросът дали настоящата ситуация не обслужва интересите на Делян Пеевски. Киселова категорично отхвърли тази теза, подчертавайки, че съществуват заплахи и към други депутати. Според нея основният казус се крие в работата на компетентната комисия.

          „И е въпрос на преценка от страна на комисията. Нека да се прецизира как комисията да реши дали да се разшири състава, дали да има критерии. Но МВР е за запазване на обществения ред“, допълни тя.

          Журналистът Златина Петкова контрира с наблюдението, че с подобни мерки може да се злоупотребява, посочвайки като пример видимата и мащабна охрана на Пеевски. Киселова се съгласи, че злоупотреби са възможни с всичко, но направи важно разграничение между самия нормативен акт и изпълнението му.

          Това е друг въпрос. Това е лошо прилагане на закона“, заключи Наталия Киселова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Асен Василев: ИТН и БСП да обяснят защо запазиха охраната на Борисов и Пеевски

          Екип Евроком -
          Напрежение в парламента предизвика гласуването на промените, касаещи държавната охрана на партийни лидери. Съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев остро разкритикува действията на „Има...
          Общество

          След потъването на баржа с торове: Няма отклонение от нормите във водите край Свищов

          Никола Павлов -
          Към момента не са установени отклонения от нормите в показателите на водите, които водоснабдяват Свищов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Свищов във връзка...
          Здраве

          Кунчев: Регистриран е първият случай на треска чикунгуня

          Никола Павлов -
          В България вече е регистриран първият случай на треска чикунгуня, съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Заразеният е български гражданин, който се е...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions