Народният представител Наталия Киселова разясни мотивите за своя отрицателен вот по отношение на законодателните промени, касаещи Националната служба за охрана (НСО). В разговор с журналиста Златина Петкова, Киселова припомни участието си в изготвянето на нормативната уредба преди години.

„Защото 2014 година аз съм един от юристите, работили по законопроекта за НСО и за други закони, които са комплект ‘Национална сигурност’. И идеята, философията е била съвсем друга“, аргументира се Киселова.

По време на дискусията бе повдигнат въпросът дали настоящата ситуация не обслужва интересите на Делян Пеевски. Киселова категорично отхвърли тази теза, подчертавайки, че съществуват заплахи и към други депутати. Според нея основният казус се крие в работата на компетентната комисия.

„И е въпрос на преценка от страна на комисията. Нека да се прецизира как комисията да реши дали да се разшири състава, дали да има критерии. Но МВР е за запазване на обществения ред“, допълни тя.

Журналистът Златина Петкова контрира с наблюдението, че с подобни мерки може да се злоупотребява, посочвайки като пример видимата и мащабна охрана на Пеевски. Киселова се съгласи, че злоупотреби са възможни с всичко, но направи важно разграничение между самия нормативен акт и изпълнението му.

„Това е друг въпрос. Това е лошо прилагане на закона“, заключи Наталия Киселова.