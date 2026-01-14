НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Неизвестен нападател преби адвокат Красимир Босев в Монтана

          0
          106
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Адвокат Красимир Босев е станал жертва на побой. Според неофициална информация, юристът е бил нападнат от мъж, прикриващ лицето си с качулка, който му е нанесъл серия от удари, най-вероятно използвайки прът. Пострадалият е потърсил помощ в спешния център на болницата в Монтана, където е бил освидетелстван за нанесените травми. По данни на „24 часа“, основната версия свързва агресията с професионалната дейност на адвоката.

          - Реклама -

          Това не е първият инцидент, насочен срещу Босев, който е един от най-известните адвокати, занимаващи се с казуси около апетитни имоти. На 7 октомври 2019 г. срещу него бе извършен атентат, при който бомба избухна пред гаража на жилищната му кооперация в Монтана. Взривното устройство, активирано около 3:15 часа, предизвика пожар, който засегна апартаментите на първите етажи. Фактът, че сградата е газифицирана, създаде реална опасност от трагедия, но като по чудо не се стигна до по-тежки последици. При този случай джипът на адвоката изгоря напълно, а ударната вълна изхвърли едната врата на гаража на 10 метра разстояние.

          За палежа през 2021 г. на 8 години затвор бе осъден Цветан В., известен с прякора Баджика. По-късно той е починал, докато изтърпява наказанието си зад решетките. Хронологията на посегателствата включва и случай от 2022 г., когато бомба избухна пред вилата на адвоката в село Войници, но тогава той остана невредим.

          Адвокат Красимир Босев е станал жертва на побой. Според неофициална информация, юристът е бил нападнат от мъж, прикриващ лицето си с качулка, който му е нанесъл серия от удари, най-вероятно използвайки прът. Пострадалият е потърсил помощ в спешния център на болницата в Монтана, където е бил освидетелстван за нанесените травми. По данни на „24 часа“, основната версия свързва агресията с професионалната дейност на адвоката.

          - Реклама -

          Това не е първият инцидент, насочен срещу Босев, който е един от най-известните адвокати, занимаващи се с казуси около апетитни имоти. На 7 октомври 2019 г. срещу него бе извършен атентат, при който бомба избухна пред гаража на жилищната му кооперация в Монтана. Взривното устройство, активирано около 3:15 часа, предизвика пожар, който засегна апартаментите на първите етажи. Фактът, че сградата е газифицирана, създаде реална опасност от трагедия, но като по чудо не се стигна до по-тежки последици. При този случай джипът на адвоката изгоря напълно, а ударната вълна изхвърли едната врата на гаража на 10 метра разстояние.

          За палежа през 2021 г. на 8 години затвор бе осъден Цветан В., известен с прякора Баджика. По-късно той е починал, докато изтърпява наказанието си зад решетките. Хронологията на посегателствата включва и случай от 2022 г., когато бомба избухна пред вилата на адвоката в село Войници, но тогава той остана невредим.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Гуцанов предлага коледните и великденски надбавки да се запишат в бюджета

          Екип Евроком -
          Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов обяви нова законодателна инициатива по време на брифинг в Министерския съвет. Предложението предвижда промени...
          Политика

          Жечо Станков: Държавата влиза с дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

          Дамяна Караджова -
          Българската държава, чрез Български енергиен холдинг, ще участва пряко в проучванията за нефт и газ в Черно море.
          Политика

          Парламентът ограничи правомощията на НСО за охрана на депутати на първо четене

          Георги Петров -
          Народното събрание одобри на първо четене законодателни промени, внесени от коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), които предвиждат ограничаване на обхвата на Националната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions