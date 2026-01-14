Адвокат Красимир Босев е станал жертва на побой. Според неофициална информация, юристът е бил нападнат от мъж, прикриващ лицето си с качулка, който му е нанесъл серия от удари, най-вероятно използвайки прът. Пострадалият е потърсил помощ в спешния център на болницата в Монтана, където е бил освидетелстван за нанесените травми. По данни на „24 часа“, основната версия свързва агресията с професионалната дейност на адвоката.

Това не е първият инцидент, насочен срещу Босев, който е един от най-известните адвокати, занимаващи се с казуси около апетитни имоти. На 7 октомври 2019 г. срещу него бе извършен атентат, при който бомба избухна пред гаража на жилищната му кооперация в Монтана. Взривното устройство, активирано около 3:15 часа, предизвика пожар, който засегна апартаментите на първите етажи. Фактът, че сградата е газифицирана, създаде реална опасност от трагедия, но като по чудо не се стигна до по-тежки последици. При този случай джипът на адвоката изгоря напълно, а ударната вълна изхвърли едната врата на гаража на 10 метра разстояние.

За палежа през 2021 г. на 8 години затвор бе осъден Цветан В., известен с прякора Баджика. По-късно той е починал, докато изтърпява наказанието си зад решетките. Хронологията на посегателствата включва и случай от 2022 г., когато бомба избухна пред вилата на адвоката в село Войници, но тогава той остана невредим.