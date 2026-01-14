Николай Малинов: Реалполитиката срещу глобалисткия хаос

В предаването „Контра“ Николай Малинов насочва разговора към реалната политика, която според него се гради не върху лозунги, а върху „доверие“, създавано „десетилетия“, а не „за един и два дена“. Той подчертава, че ключовите световни сили – Русия, САЩ, Китай и Индия – действат водени от принципите на реалполитиката. По думите му „патриотите в цял свят се занимават с реалполитика“, докато глобалистките елити следват различен курс. Малинов твърди, че тази политика е насочена към „постоянно увеличяване на военни конфликти“ и я свързва с големите войни на ХХ век и със съвременните опити за ескалация на напрежението. Особена тревога у него будят процесите в Казахстан и цяла Средна Азия, които според него могат да имат сериозни геополитически последици.