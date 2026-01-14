НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Николай Малинов: Реалполитиката срещу глобалисткия хаос

          14 януари 2026 | 20:45 70
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Контра“ Николай Малинов насочва разговора към реалната политика, която според него се гради не върху лозунги, а върху „доверие“, създавано „десетилетия“, а не „за един и два дена“. Той подчертава, че ключовите световни сили – Русия, САЩ, Китай и Индия – действат водени от принципите на реалполитиката. По думите му „патриотите в цял свят се занимават с реалполитика“, докато глобалистките елити следват различен курс. Малинов твърди, че тази политика е насочена към „постоянно увеличяване на военни конфликти“ и я свързва с големите войни на ХХ век и със съвременните опити за ескалация на напрежението. Особена тревога у него будят процесите в Казахстан и цяла Средна Азия, които според него могат да имат сериозни геополитически последици.

          В предаването „Контра“ Николай Малинов насочва разговора към реалната политика, която според него се гради не върху лозунги, а върху „доверие“, създавано „десетилетия“, а не „за един и два дена“. Той подчертава, че ключовите световни сили – Русия, САЩ, Китай и Индия – действат водени от принципите на реалполитиката. По думите му „патриотите в цял свят се занимават с реалполитика“, докато глобалистките елити следват различен курс. Малинов твърди, че тази политика е насочена към „постоянно увеличяване на военни конфликти“ и я свързва с големите войни на ХХ век и със съвременните опити за ескалация на напрежението. Особена тревога у него будят процесите в Казахстан и цяла Средна Азия, които според него могат да имат сериозни геополитически последици.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ПРЕД ВОЙНА: Кюрдски бойци нахлуха в Иран, Техеран поиска помощ от Турция

          Никола Павлов -
          През последните дни въоръжени кюрдски групи са опитвали да преминат в Иран през границата с Ирак, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Опитите...
          Война

          ВСУ: Превземането на Степногорск от руската армия ще й даде плацдарм за бъдещо настъпление в три направления

          Иван Христов -
          Руските войски се опитват да пробият към село Степногорск в Запорожка област на Ореховско направление и да го превземат, тъй като искат да установят...
          Война

          САЩ изтеглят военния персонал от няколко ключови бази в Близкия Изток заради напрежението с Иран

          Иван Христов -
          САЩ обявиха, че са предупредили персонала в някои от ключовите си военни бази в Близкия Изток да се изтегли от региона на фона на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions