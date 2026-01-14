Николай Милчев: Охраната на Борисов и Пеевски – символ на разпада на България

ПоетаНиколай Милчев отправи остра и гневна критика към политическата система след отхвърлянето на закона за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от Национална служба за охрана. В емоционален фейсбук пост той определи решението като „единственото важно нещо за България в момента“, зад което прозира пълното обезсмисляне на държавността и обществения интерес.
Според него армията е сведена до „един файтон хора“, а провинцията е оставена на произвола на престъпността, където „псета и вълци вият в полята“, а възрастни хора стават жертви на насилие. В този контекст Милчев задава болезнения въпрос дали България е държава от „Клуба на богатите“ или „държава на прокълнатите“.
Особено остро е и внушението, че колкото по-нисък е общественият рейтинг на даден политик, толкова по-голяма става нуждата му от охрана, защото именно хората с най-малка подкрепа разполагат с най-голяма власт.
В поста си Милчев директно посочва и имената на Тошко Йорданов и Наталия Киселова, като подчертава, че те много добре знаят как ще бъде възприето гласуването им, но не зачитат обществото, което според него вече е сведено до „електорални картофи“.
Финалът на текста е едновременно личен и трагичен. Милчев прави паралел между държавната охрана за властта и собственото си „НСО“ – едно куцо куче, което го е съпровождало по пътя към вилите.
Постът на поета звучи като обвинителен акт срещу държава, която бди над живота на охраняваните, но е абдикирала от живота на всички останали.
ПоетаНиколай Милчев отправи остра и гневна критика към политическата система след отхвърлянето на закона за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от Национална служба за охрана. В емоционален фейсбук пост той определи решението като „единственото важно нещо за България в момента“, зад което прозира пълното обезсмисляне на държавността и обществения интерес.
Според него армията е сведена до „един файтон хора“, а провинцията е оставена на произвола на престъпността, където „псета и вълци вият в полята“, а възрастни хора стават жертви на насилие. В този контекст Милчев задава болезнения въпрос дали България е държава от „Клуба на богатите“ или „държава на прокълнатите“.
Особено остро е и внушението, че колкото по-нисък е общественият рейтинг на даден политик, толкова по-голяма става нуждата му от охрана, защото именно хората с най-малка подкрепа разполагат с най-голяма власт.
В поста си Милчев директно посочва и имената на Тошко Йорданов и Наталия Киселова, като подчертава, че те много добре знаят как ще бъде възприето гласуването им, но не зачитат обществото, което според него вече е сведено до „електорални картофи“.
Финалът на текста е едновременно личен и трагичен. Милчев прави паралел между държавната охрана за властта и собственото си „НСО“ – едно куцо куче, което го е съпровождало по пътя към вилите.
Постът на поета звучи като обвинителен акт срещу държава, която бди над живота на охраняваните, но е абдикирала от живота на всички останали.