          Николай Милчев: Охраната на Борисов и Пеевски – символ на разпада на България

          14 януари 2026 | 21:35 450
          Снимка: БГНЕС
          Поета Николай Милчев отправи остра и гневна критика към политическата система след отхвърлянето на закона за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от Национална служба за охрана. В емоционален фейсбук пост той определи решението като „единственото важно нещо за България в момента“, зад което прозира пълното обезсмисляне на държавността и обществения интерес.

          „Да се занимава цял един парламент, цяла една държава с охраната на двама души“ – пише Милчев, подчертавайки, че докато политическият елит се пази с бронирани автомобили и кортежи, охраната на самата държава е била „свалена“ отдавна.

          Според него армията е сведена до „един файтон хора“, а провинцията е оставена на произвола на престъпността, където „псета и вълци вият в полята“, а възрастни хора стават жертви на насилие. В този контекст Милчев задава болезнения въпрос дали България е държава от „Клуба на богатите“ или „държава на прокълнатите“.

          „НСО винаги е било служба за угаждане и слугуване на властниците“ – заявява той и добавя, че няма разлика дали си партиен лидер, мафиот или властник – системата е длъжна да те пази. По думите му охраната вече не е сигурност, а символ на страх, привилегии и откъсване от реалността, превръщащ охранявания в „минифараон в подвижна пирамида“.

          Особено остро е и внушението, че колкото по-нисък е общественият рейтинг на даден политик, толкова по-голяма става нуждата му от охрана, защото именно хората с най-малка подкрепа разполагат с най-голяма власт.

          В поста си Милчев директно посочва и имената на Тошко Йорданов и Наталия Киселова, като подчертава, че те много добре знаят как ще бъде възприето гласуването им, но не зачитат обществото, което според него вече е сведено до „електорални картофи“.

          „Мислите само за задниците си и за кожените седалки в НСО-колите“ – пише авторът, обвинявайки управляващите, че са готови на всичко, само и само да не се срещат с хората по улиците.

          Финалът на текста е едновременно личен и трагичен. Милчев прави паралел между държавната охрана за властта и собственото си „НСО“ – едно куцо куче, което го е съпровождало по пътя към вилите.

          „Тази зима го няма“ – завършва той, превръщайки личната загуба всимвол на изчезналата грижа, човечност и защита за обикновения човек.

          Постът на поета звучи като обвинителен акт срещу държава, която бди над живота на охраняваните, но е абдикирала от живота на всички останали.

