Нобелът не се „споделя“: защо идеята на Мачадо за наградата за мир и Доналд Тръмп е невъзможна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо се подготвят за знакова среща във Вашингтон в четвъртък. Тя привлича вниманието не само заради бъдещето на Венецуела, но и заради поредната нестандартна амбиция на американския държавен глава – Нобеловата награда за мир, присъдена на Мачадо в края на миналата година.

Мачадо заяви, че би я „споделила“ или дори „предала“ на Тръмп като жест на благодарност за ролята на САЩ в ареста на бившия венецуелски президент Николас Мадуро.

„Със сигурност бих искала лично да кажа на президента Тръмп, че ние, венецуелският народ, вярваме, че тази награда, която е на венецуелците, заслужено трябва да му бъде връчена и бихме искали да я споделим с него“,

заяви Мачадо пред Fox News.

Идеята обаче беше официално и категорично отхвърлена от Норвежкия Нобелов институт.

Какво гласят правилата на Нобеловия институт

Нобеловите награди, включително отличието за мир, се присъждат по строго определени правила. Според GMA Network решението се взема от независим петчленен комитет, назначаван от норвежкия парламент, и е окончателно и необратимо.

След обявяването на лауреатите наградата не може да бъде променяна, отменяна, прехвърляна или споделяна. Това правило беше изрично потвърдено и в официална позиция на института.

„Решението е окончателно и остава в сила завинаги“,

подчертават от Норвежкия Нобелов институт.

Исторически наградата за мир е била споделяна единствено в самия процес на присъждане – между няколко личности или между човек и организация, но само преди официалното ѝ обявяване, когато комитетът определя лауреатите.

Оправдана ли е амбицията на Тръмп

Самият Доналд Тръмп от години открито говори за желанието си да получи Нобеловата награда за мир и нееднократно е заявявал, че би приел подобно отличие като „голяма чест“.

От Норвежкия Нобелов институт обаче подчертават, че всякакви опити наградата да бъде „прехвърляна“ или да се добавя нов носител към вече взето решение противоречат на основните принципи на институцията и не попадат в нейните правомощия.

Преди пътуването на Мачадо до САЩ журналисти попитаха президента дали ролята ѝ в бъдещо венецуелско правителство може да бъде повлияна от предложението за „споделяне“ на Нобеловата награда, пише EuroNews. В отговор Тръмп посочи, че това е възможно.

Възможна ли е награда за мир за Тръмп

На теория нищо не пречи президентът на САЩ да бъде номиниран и потенциално да получи Нобеловата награда за мир в бъдеще. Норвежкият комитет изготвя кратък списък с номинации и се консултира с експерти, преди да вземе решение.

В завещанието си Алфред Нобел посочва, че отличието трябва да отиде при човека, който е направил най-много за „братството между народите“ и намаляването на постоянните армии.

Тръмп вече е получавал номинации в миналото, а други американски президенти са били носители на наградата. Барак Обама я получи през 2009 г. „за изключителните си усилия за укрепване на международната дипломация и сътрудничеството между народите“ – решение, което Тръмп многократно е критикувал.

Политически анализатори, цитирани от Reuters, отбелязват, че идеята Нобелова награда за мир да бъде „подарявана“ на действащ политически лидер, особено такъв с активна роля в конфликти и операции, противоречи на духа, с който е създадено отличието – признаване на усилия за намаляване на конфликтите и насърчаване на мирни решения.