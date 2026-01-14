Норвегия изпрати двама войници в Гренландия в контекста на засилване на сигурността в Арктика

Норвегия е изпратила двама войници в Гренландия, за да извършат оценки и да обсъдят по-нататъшното сътрудничество със съюзниците в рамките на НАТО, съобщи норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик. Това се случва на фона на диалога за укрепване на сигурността в Арктика и заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп, който изрази интерес към контрола над Гренландия.

„В момента в рамките на НАТО се води диалог за това как можем да засилим сигурността в Арктика и около Гренландия", заяви Сандвик, подчертавайки, че оценката на сътрудничеството със съюзниците ще продължи.

Междувременно, Дания също е увеличила своето военно присъствие в Гренландия и ще засили учебната дейност, като правителството подчерта, че ще работи в тясно сътрудничество с НАТО и скандинавските партньори. Троелс Лунд Поулсен, министър на отбраната на Дания, обяви, че присъствието ще бъде по-постоянно, като това ще се отрази и на стратегическите усилия за стабилност в региона.