      сряда, 14.01.26
          Норвегия изпрати двама войници в Гренландия в контекста на засилване на сигурността в Арктика

          14 януари 2026 | 23:12 420
          Снимка: БГНЕС
          Норвегия е изпратила двама войници в Гренландия, за да извършат оценки и да обсъдят по-нататъшното сътрудничество със съюзниците в рамките на НАТО, съобщи норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик. Това се случва на фона на диалога за укрепване на сигурността в Арктика и заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп, който изрази интерес към контрола над Гренландия.

          „В момента в рамките на НАТО се води диалог за това как можем да засилим сигурността в Арктика и около Гренландия“, заяви Сандвик, подчертавайки, че оценката на сътрудничеството със съюзниците ще продължи.

          Междувременно, Дания също е увеличила своето военно присъствие в Гренландия и ще засили учебната дейност, като правителството подчерта, че ще работи в тясно сътрудничество с НАТО и скандинавските партньори. Троелс Лунд Поулсен, министър на отбраната на Дания, обяви, че присъствието ще бъде по-постоянно, като това ще се отрази и на стратегическите усилия за стабилност в региона.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Датският министър на отбраната: Американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“

          Евентуална американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“, заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен. Това коментира той, след като амбициите на президента...
          Политика

          Украйна издирва 2 милиона укриващи се от мобилизация и 200 000 военнослужещи в отсъствие без разрешение

          Новият министър на отбраната на Украйна, Михайло Федоров, обяви, че два милиона украинци се издирват за укриване от мобилизация, а други 200 000 военнослужещи...
          Политика

          Украйна обявява извънредно положение в енергийния сектор заради руските удари – ОБНОВЕНА

          Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор на Украйна заради тежките последици от руски удари Украинският президент Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор,...
