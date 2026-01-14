Новият министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал: Киев изобщо не беше готов за руския удар

За разлика от Харков, Киев беше далеч по-слабо подготвен за руски ракетни и дронови удари по електропреносната мрежа през зимата, което е довело до масови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и топлата вода в жилищните сгради. Това заяви бившият министър на отбраната и бивш премиер Денис Шмигал, който беше номиниран за поста министър на енергетиката от украинския президент Володимир Зеленски, по време на речта си на пленарно заседание на Върховната рада, предава УНИАН.

- Реклама -

„Харков беше подготвен. Както областната, така и градската управа подготвиха града. Имаме мобилни котелни и съответното разпределено производство. Киев, за съжаление, беше много по-слабо подготвен. Бих казал: изобщо не беше подготвен“, заяви Шмигал.

Той отбеляза, че ситуацията е извънредна и сега ще трябва да се предприемат кризисни мерки за разрешаването ѝ.

„Сега ще трябва да предприемем кризисни мерки. Готови сме за това. Президентът лично обръща внимание на това“, заяви Шмигал.