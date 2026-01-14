НА ЖИВО
          Новият министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал: Киев изобщо не беше готов за руския удар

          За разлика от Харков, Киев беше далеч по-слабо подготвен за руски ракетни и дронови удари по електропреносната мрежа през зимата, което е довело до масови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и топлата вода в жилищните сгради. Това заяви бившият министър на отбраната и бивш премиер Денис Шмигал, който беше номиниран за поста министър на енергетиката от украинския президент Володимир Зеленски, по време на речта си на пленарно заседание на Върховната рада, предава УНИАН.

          „Харков беше подготвен. Както областната, така и градската управа подготвиха града. Имаме мобилни котелни и съответното разпределено производство. Киев, за съжаление, беше много по-слабо подготвен. Бих казал: изобщо не беше подготвен“, заяви Шмигал.

          Той отбеляза, че ситуацията е извънредна и сега ще трябва да се предприемат кризисни мерки за разрешаването ѝ.

          „Сега ще трябва да предприемем кризисни мерки. Готови сме за това. Президентът лично обръща внимание на това“, заяви Шмигал.

