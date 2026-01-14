Новият министър на отбраната на Украйна: Двеста хиляди са дезертьорите от ВСУ, над два милиона се издирват за мобилизация

Към днешна дата 200 000 украински войници са напуснали военните си части без разрешение (дезертирали), а два милиона се издирват за мобилизация. Това заяви Михайло Фьодоров във Върховната рада на Украйна по време на избирането си за министър на отбраната, предава УНИАН.

„Министерството на отбраната идва в моите ръце с дефицит от 300 милиарда, с 2 милиона издирвани украинци и 200 000 самоволно напуснали частите“, отбеляза той.

Според него, преди да се обсъжда възможността за увеличаване на военните заплати, е необходим одит и след това може да се направи прогноза за по-нататъшни действия. „Затова не искам да бъда популист, а реалист“, казва Фьодоров.

Той също така подчерта спешната необходимост от въвеждане на нови възможности, включително дронове, които ще увеличат дълбочината на поразяване на руснаците. „Това ще бъде едно от първите решения. Тоест, трябва да имаме еквиваленти на руския „Молния“. Имаме голям брой производители, които правят това. Трябва да наситим войските с далекобойни оптични дронове“, подчерта Фьодоров.

Той отбеляза също, че трябва да се въведе минимално ниво на подкрепа за всяка бригада, за да могат да прогнозират действията си за следващите месеци. „В момента 80% от подкрепата се предоставя на определен брой подразделения. И този график трябва да бъде съгласуван, така че всички подразделения да имат достатъчен брой дронове, за да действат в съответните си сектори на фронта“, заяви новият министър на отбраната на Украйна.