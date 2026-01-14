НА ЖИВО
          Спорт

          Ново развитие по трансфера на Борислав Рупанов

          Нападателят на Левски вече е в Полша

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Българският младежки национал Борислав Рупанов вече е пристигнал в Полша, съобщава Goal.pl.

          Изданието допълва, че 21-годишният нападател на Левски ще премине прегледи за предстоящия са трансфер в Гурник (Забже), а при положителен изход ще подпише договор. След това ще се завърне в Турция, за да се присъедини към подготвителния лагер на полския тим.

          Рупанов вече беше на турска територия, където Левски също се готви за пролетния дял от шампионата.

