Ново развитие по трансфера на Борислав Рупанов

Българският младежки национал Борислав Рупанов вече е пристигнал в Полша, съобщава Goal.pl.

Изданието допълва, че 21-годишният нападател на Левски ще премине прегледи за предстоящия са трансфер в Гурник (Забже), а при положителен изход ще подпише договор. След това ще се завърне в Турция, за да се присъедини към подготвителния лагер на полския тим.

Рупанов вече беше на турска територия, където Левски също се готви за пролетния дял от шампионата.